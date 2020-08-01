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السبت 1 Aug 2020 03:00 م

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أنباء عن سفر رئيس هيئة الترفية السعودية بعد تدهور حالته الصحية

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، قد سافر أميركا لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية

أنباء عن سفر رئيس هيئة الترفية السعودية بعد تدهور حالته الصحية
أنباء عن سفر رئيس هيئة الترفية السعودية بعد تدهور حالته الصحية

تتوارد أنباء عن قيام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد سافر أميركا لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ من دون ذكر المرض الذي يعاني منه.


وكان آل الشيخ قد تحدث عن مرضه بشكل علني للمرة الأولى قبل فترة، وكشف عن أنه يصارع المرض. وكتب عبر تويتر: "لا زلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جولة ويهزمني جولات"، مؤكداً أنه سيحارب بقوة ولن يستسلم لأنه لا يحب الهزيمة.


وكان آل الشيخ مع المرض قد سافر عدة مرات إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلقي العلاج خلال العامين الماضيين، خضع خلالها لعدة عمليات جراحية.

ونشر في تغريدة خلال الأيام القليلة الماضي دعاء بأن يكتب له الحج السنة القادمة فيما نشر بعض أصدقاء تركي  مثل الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان صورا  يبدو فيها تركي راقدا المستشفى.

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