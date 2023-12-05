دبي تواكب التوقعات بارتفاع أسعار العقارات العالمية في 2024 و 2025

كشفت نتائج استطلاع أجرته رويترز أن أسعار العقارات في معظم الأسواق العالمية الرئيسية، ومنها دبي، سترتفع خلال العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، إذ يطغى الطلب القوي وشح المعروض على ارتفاع أسعار الفائدة.

وعاكست أسعار المنازل في شتى أنحاء العالم المتقدم توقعات المحللين، إذ توقعوا في بداية العام أن تسجل الأسعار انخفاضات في خانة العشرات عن الأسعار المرتفعة التي بلغتها خلال جائحة كوفيد-19.

وفي حين يتوقع أن تستمر زيادة الأسعار في العام المقبل وعام 2025، فإن ارتفاع معدلات الرهن العقاري ونقص المعروض من المنازل ذات الأسعار المعقولة سيحد من الارتفاع الحاد في الأسعار.

وأظهر أحدث استطلاع لرويترز الذي شمل أكثر من 100 محلل استراتيجي لأسواق الإسكان في الفترة من 15 تشرين الثاني / نوفمبر إلى الرابع من كانون الأول / ديسمبر أن أسعار العقارات سترتفع في خمس من ثماني أسواق رئيسية للعقارات شملها الاستطلاع في العام المقبل وفي جميعها في عام 2025.

واعتبر ليام بيلي رئيس قسم الأبحاث في نايت فرانك أن “حقيقة أن الأسعار لم تنخفض كثيرا وبدأت بالفعل في الارتفاع مجددا بالعديد من الأسواق ترجع إلى حقيقة أن المعروض منخفض جداً”.

وتوقع الاستطلاع ارتفاع الأسعار بين 1.3 بالمئة وخمسة بالمئة في عام 2025 في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وألمانيا ودبي، بينما تتجاوز التقديرات الخاصة بالهند سبعة بالمئة.

ولا تزال هذه التوقعات تمثل أنباء طيبة لأصحاب العقارات الذين كانوا يخشون في بداية العام انخفاضاً كبيراً في قيمة منازلهم وسط توقعات بأن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود هذا العام. ولكنها تعني أيضاً أن القدرة على تحمل التكاليف ستظل مصدر قلق، خاصة بالنسبة للمشترين لأول مرة.

وقد حافظت دبي على المركز الأول عالمياً في مبيعات المنازل الفاخرة متفوقة على لندن وستغافورة ونيويورك، وفقاً لتقرير جديد من شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك“.

وقد خالفت دبي التباطؤ العالمي في مبيعات المنازل الفاخرة من خلال بيع 89 منزلاً تجاوزت قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار، بزيادة عن 58 منزلاً مسجلاً في الربع الثالث لعام 2022، كما شهدت جنيف وهونغ كونغ زيادات في مبيعات هذه الفئة من المنازل.

وقد ارتفع عدد مبيعات المنازل الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في دبي إلى 176 منزلاً خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 3.1 مليار دولار.