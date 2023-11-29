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دبي الأولى عالمياً في مبيعات المنازل الفاخرة

خالفت دبي التباطؤ العالمي في مبيعات المنازل الفاخرة من خلال بيع 89 منزلاً تجاوزت قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار

فريق التحرير by فريق التحرير
سجلت دبي بيع 89 منزلاً تجاوزت قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار في الربع الثالث من العام الجاري
سجلت دبي بيع 89 منزلاً تجاوزت قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار في الربع الثالث من العام الجاري

حافظت دبي على المركز الأول عالمياً في مبيعات المنازل الفاخرة متفوقة على لندن وستغافورة ونيويورك، وفقاً لتقرير جديد من شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك“.

وقد خالفت دبي التباطؤ العالمي في مبيعات المنازل الفاخرة من خلال بيع 89 منزلاً تجاوزت قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار، بزيادة عن 58 منزلاً مسجلاً في الربع الثالث لعام 2022، كما شهدت جنيف وهونغ كونغ زيادات في مبيعات هذه الفئة من المنازل.

وقد ارتفع عدد مبيعات المنازل الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في دبي إلى 176 منزلاً خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 3.1 مليار دولار.

وشهد حجم مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة ارتفاعاً ملحوظاً، ما ساهم في زيادة معدل التغير السنوي في أسعار الشقق والفلل في دبي إلى 15% و46% على التوالي حتى نهاية حزيران / يونيو 2023.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت الفترة بين تموز / يوليو وأيلول / سبتمبر الماضيين بيع 362 منزلاً تجاوزت قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار في 12 سوقاً على مستوى العالم، بانخفاض 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت لندن بيع 51 منزلاً فخماً في الربع الثالث، متراجعة عن الرقم المسجل العام الماضي بـ 63 منزلاً. وفي سنغافورة، تم بيع 13 منزلاً فائق الفخامة، انخفاضاً من 34 منزلاً، وكذلك شهدت نيويورك انخفاضاً في مبيعات المنازل الفخمة.

وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المنازل الفاخرة 31.7 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية، أي أعلى من 18.6 مليار دولار أُنفقت في عام 2019، لكن بانخفاض عن أعلى مستوى مسجّل في 2021 بعد الجائحة والذي بلغ 40.7 مليار دولار.

وقال ليام بيلي، الباحث في “نايت فرانك” إن “مبيعات العقارات الفخمة اتسمت بالمرونة الكبيرة، مقارنة بالفئات السكنية الأخرى. ساهم الانتعاش في السفر، واستكمال المباني الجديدة في دعم المبيعات”.

وتتوقع “نايت فرانك” أن تنخفض المبيعات بمستوى أكبر في العام المقبل مع تراجع إنشاءات المنازل الفخمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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