دبي تحتفظ بمكانتها كأكبر سوق في العالم للمنازل الفاخرة

رسخت #دبي مكانتها باعتبارها السوق الأكبر في العالم للمنازل الفاخرة، حيث ضخ المشترون 1.59 مليار دولار في العقارات الراقية خلال الربع الثالث، وفقاً لتقرير صادر عن شركة #نايت_فرانك للإستشارات العقارية، ونشرته وكالة “بلومبيرغ”.

وقالت شركة الاستشارات العقارية إن عدد مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أو أكثر وصل إلى مستوى قياسي بلغ 277 في الأشهر التسعة الأولى من العام مع معاملات بقيمة 4.91 مليار دولار، مما يضع الإمارة بقوة أمام مدن مثل نيويورك وهونج كونج.

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك: “لا يزال الطلب على المنازل الفاخرة في دبي مرناً، ويستمر العرض في التخلف عن الطلب بشدة”. “لقد أدى الارتفاع غير العادي في الأسعار في دورة السوق الثالثة هذه إلى تصاعد الأسعار لمدة تسعة أرباع متتالية”.

ويزدهر قطاع العقارات في دبي مع تعامل الحكومة مع الوباء وسياسات التأشيرات الليبرالية التي تجتذب المزيد من المشترين الأجانب. ويستفيد الجزء الفاخر من السوق – بما في ذلك الفلل المطلة على الواجهة البحرية على الجزر الاصطناعية على شكل النخيل في المدينة – من تدفق المستثمرين الأثرياء مثل الروس الذين يسعون إلى حماية أصولهم، وأصحاب الملايين في العملات المشفرة، والهنود الأثرياء الذين يبحثون عن منازل ثانية.

ومع ذلك، فقد عرفت دبي منذ فترة طويلة فترات ازدهار وكساد حادة في سوق العقارات، حيث حدثت واحدة من أكثر فترات الركود دراماتيكية في عام 2008، عندما أدى انهيار العقارات الناجم عن الديون إلى ترك بعض أكبر مطوريها على حافة الإفلاس. وهذه المرة، يحاول المطورون التحوط على رهاناتهم بشكل أكبر من خلال المطالبة بدفعات مقدمة كبيرة قبل البدء في البناء، لكن مشتري المنازل الأثرياء يتحملون أيضاً المزيد من المخاطر من خلال دفع مبالغ نقدية كبيرة مقدماً.

وكانت منطقة النخلة جميرا في المدينة الأكثر شعبية للمشترين الأثرياء، حيث تمثل ما يزيد قليلاً عن نصف مبيعات المنتجات الفاخرة، وفقاً للتقرير. كما حظيت أحياء مثل تلال الإمارات وجزيرة خليج الجميرا بشعبية كبيرة، كما ارتفعت أسعار المنازل في المناطق الثلاث بنسبة 16% عما كانت عليه قبل عام.

وكان هناك طلب أيضاً على منطقة أم سقيم 3 الأكثر تقليدية، قرب فندق برج العرب الشهير على شكل شراع في المدينة. وقال تقرير نايت فرانك إن متوسط الأسعار في منطقة أم سقيم كان أعلى بنسبة 62% من أقرب منافسيه، الخليج التجاري. وقالت إن المشترين النقديين سيطروا على النشاط، وكانت مجموعة المشترين “متنوعة بشكل استثنائي”.

وقال نايت فرانك إن مخزون العقارات الرئيسية لا يزال مقيداً ومن المرجح أن يستمر الطلب على المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ في الوقت الحالي.