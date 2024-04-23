سلطنة عمان.. مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 1.6 مليار دولار

انتهت شركة النفط الوطنية العمانية المملوكة للدولة وشركة الطاقة الفرنسية الكبرى توتال إنيرجيز من بناء مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء صحار بقيمة 1.6 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المشروع سيتم تطويره من قبل شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال، وهي مشروع مشترك مملوك بنسبة 80% لشركة توتال إنيرجيز و20% لشركة أوكيو.

الطاقة الإنتاجية

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للجزء العلوي من المنشأة 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من المنطقة 10.

وسيتم نقل الغاز عبر شبكة OQGN، المالك والمشغل لشبكة نقل الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، إلى ميناء صحار.

يتضمن العنصر النهائي إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بسعة مليون طن سنويا ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط لتوفير إجمالي احتياجات الطاقة السنوية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال.

مصنع المرسى

سيصدر مصنع المرسى أقل من 3 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ من النفط.

سيتم تشغيل مصنع الغاز الطبيعي المسال كهربائيا بنسبة 100%، وينبعث منه أقل من 3 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ من النفط.

وسيعمل التصميم الكهربائي الكامل للمحطة وتكامل مزرعة الطاقة الشمسية على التخلص من أكثر من 200 كيلو طن سنويا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى عمر المشروع، مقارنة بالتصميم المعتمد على غاز الوقود.