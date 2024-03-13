مشروع عقاري مصري في سلطنة عمان باستثمارات مليار دولار

يدرس تحالف مصري مكون من 5 شركات تطوير عقاري، مشروع إنشاء مدينة متكاملة باستثمارات مليار دولار في سلطنة عمان. ويضم المشروع، مبان سكنية، وتجارية، وإدارية.

قال يوسف رئيس شركة الشمس للمقاولات، شمس الدين يوسف، في تصريحات نقلتها مواقع محلية، إنه بالإضافة إلى شركة الشمس للمقاولات، سيشارك في تحالف إنشاء مشروع عقاري مصري، في سلطنة عمان، شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية، وشركة التسويق العقاري ريل مارك، والشركة الاستشارية لإدارة مشروعات التشييد، وشركة مقاولات لم يذكر اسمها متخصصة في مشروعات البنية التحتية.

مشروع عقاري مصري في سلطنة عمان

ويجري التحالف، مناقشات حاليا مع الحكومة العمانية لتحديد الجدول الزمني، والقيمة الاستثمارية النهائية للمشروع العقاري المصري، كما أن المشروع يأتي ضمن خطة الشركات المصرية للتوسع الخارجي، وزيادة حجم أعمالها من خلال تنفيذ مشروعات عقارية في الدول العربية، بحسب ما قاله يوسف.

وكانت الحكومة العمانية قد طرحت المشروع على شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التي ستقود التحالف، من أجل الاستفادة من خبرات شركات التطوير العقاري، والمقاولات والاستشارات الهندسية المصرية.

جاذبية الاستثمار في عمان

وتعتبر سلطنة عمان واحدة من الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة، حيث توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، كما تحرص الحكومة العمانية على تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار في البلاد.

ويُعدّ الاستثمار في العقارات من أفضل الاستثمارات في سلطنة عمان، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية المربحة في هذا القطاع.

كما أن قطاع السياحة في السلطنة يشهد نمواً متزايداً، مما يجعل الاستثمار في مشاريع الفنادق، والمنتجات العقارية من أفضل المجالات الاستثمارية الناجحة، والتي تطبق رؤية 2040.

وتنص القوانين على أن يكون الملكية الكاملة للعقارات في سلطنة عمان محصورة بالمواطنين العمانيين، ويمكن للأجانب الحصول على حق استخدام العقارات لفترة تصل إلى 99 عاماً.