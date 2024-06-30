الإمارات تستحوذ على 46.2% من إجمالي واردات اليابان النفطية

بلغت حصة الدول العربية، بقيادة الإمارات، من واردات اليابان النفطية لشهر مايو الماضي، نحو 62.44 مليون برميل، أي نحو 95.3% من إجمالي النفط الذي استوردته اليابان في ذلك الشهر.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، على أغلب صادرات النفط العربية لليابان، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول في أمن الطاقة في اليابان.

الإمارات أكبر مورد للنفط إلى اليابان في مايو

وحلت أبوظبي، في مرتبة أكبر مورد للنفط إلى اليابان، حيث ساهمت بنسبة 46.2% من إجمالي الواردات النفطية، حسب وكالة الموارد الطبيعية والطاقة.

فيما صدرت الكويت، وقطر، لليابان، نحو 5.44 مليون برميل، و2.73 مليون برميل، بنسب 8.3%، و4.2%، من إجمالي واردات اليابان، على التوالي.

أما الواردات المتبقية، أي 4.7%، فقد تم الحصول عليها من مجموعة من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة بنسبة 3.2%، وأمريكا الوسطى، والجنوبية بنسبة 0.9%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 0.4%، وأوقيانوسيا بنسبة 0.2%.

زيادة اعتماد اليابان على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن اعتماد اليابان على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط زاد بنسبة نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 95.1% في عام 2023.

وإجمالا، استوردت اليابان 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2023 بانخفاض 7% عن عام 2022، مع ارتفاع حصة الرياض، وأبوظبي، إلى 40.4% و39% من 38.1% و37.9% على التوالى.

بينما انخفضت حصة واردات النفط من روسيا بشكل أكبر إلى 0.1% فقط من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، انخفاضا من 1.3% في عام 2022، و4% في عام 2021.