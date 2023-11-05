الإمارات تتصدر الشرق الأوسط بأعلى قيمة للصادرات وسوريا بأدنى قيمة

حلت الإمارات أولا بأعلى الصادرات من منطقة الشرق الأوسط، وتصدر النفط من الإمارات بقيمة 58.5 مليار دولار من إجمالي الصادرات التي بلغت قيمتها 296.0 مليار دولار للعام 2021، وذلك في رسم بياني يوضح صادرات دول الشرق الأوسط.

تشتهر منطقة الشرق الأوسط بدورها الهام في سوق الطاقة العالمية. ومع ذلك، تعمل دول المنطقة أيضًا على تعزيز الصناعات الكبيرة الأخرى، بما في ذلك المعادن والمواد الكيميائية والزراعة. أنشأ نيكولو كونتي وسابرينا لام من فيجيوال كابيتالست Visual Capitalist الرسم البياني أدناه، باستخدام بيانات الصادرات لعام 2021 من مرصد اقتصادي، للمساعدة في توزيع صادرات الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن أفغانستان ليست جزءًا من الشرق الأوسط المحدد تقليديًا، إلا أنه جرى إدراجها فيه بزعم أن العديد من المنظمات تعتبرها جزءًا من المنطقة.

أهم الصادرات لدول الشرق الأوسط عام 2021

وصلت صادرات الشرق الأوسط إلى قيمة إجمالية قدرها 1.27 تريليون دولار. وفي حين تتخلف المنطقة عن آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية في الصادرات العالمية، إلا إنها تتفوق على أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها العديد من البلدان لتنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، فإن معظم الصادرات لا تزال تأتي من الوقود الأحفوري.

أعلى صادرات كل دولة (2021)

أعلى قيمة للصادرات

?? نفط خام الإمارات 58.5 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 296.0 مليار دولار

?? المملكة العربية السعودية النفط الخام 138.0 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 256.0 مليار دولار

?? سيارات تركيا 10.0 مليار دولار-إجمالي قيمة الصادرات 234.0 مليار دولار

?? غاز قطر للبترول 57.2 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 94.7 مليار دولار

?? النفط الخام العراقي 72.0 مليار دولار -إجمالي قيمة الصادرات 81.1 مليار دولار

?? الماس الإسرائيلي 9.1 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 64.1 مليار دولار

?? النفط الخام الكويتي 40.1 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 58.2 مليار دولار

?? نفط عمان الخام 24.2 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 56.9 مليار دولار

?? مصر البترول المكرر 4.8 مليار دولار-إجمالي قيمة الصادرات 44.5 مليار دولار

?? البحرين النفط المكرر 4.3 مليار دولار-إجمالي قيمة الصادرات 15.0 مليار دولار

?? بوليمرات الإيثيلين الإيرانية 3.2 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 14.0 مليار دولار

?? الأسمدة البوتاسيّة الأردنيّة 1.2 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 12.0 مليار دولار

?? ذهب لبنان 0.4 مليار دولار -إجمالي قيمة الصادرات 4.8 مليار دولار

?? النفط الخام اليمني 1.1 مليار دولار-إجمالي قيمة الصادرات 2.0 مليار دولار

?? عنب أفغانستان 0.4 مليار دولار-إجمالي قيمة الصادرات 1.9 مليار دولار

?? حجر بناء فلسطين 0.2 مليار دولار- إجمالي قيمة الصادرات 1.5 مليار دولار

?? زيت زيتون سوريا النقي 0.1 مليار دولار -إجمالي قيمة الصادرات 1.0 مليار دولار

ويمثل الشرق الأوسط ثلث إنتاج النفط العالمي، حيث ينتج أكثر من 30 مليون برميل يوميا. ويوجد في المنطقة خمسة من أكبر 10 منتجين للنفط في العالم.

كيف يؤثر الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي؟

نظراً لأن قطاع النفط يعد واحداً من أهم القطاعات في الاقتصاد العالمي من حيث الحجم وقيمة المعاملات، فإن العديد من دول الشرق الأوسط تشكل لاعبين مهمين في السياسة الدولية. لدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تأثير مباشر على سوق النفط وتلعب دوراً محورياً في تحديد سعر السلعة. ونظراً لصادرات المنطقة الضخمة (ووارداتها من السلع)، وأهمية النفط والغاز في تصنيع السلع في جميع أنحاء العالم، فإن الصراعات الإقليمية التي تخوضها دول الشرق الأوسط تؤثر أيضاً على الأسواق العالمية بشكل مباشر.