كيف ستتبدل أسعار الوقود في الإمارات لشهر نوفمبر 2023؟

ارتفعت أسعار الوقود في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي. وتقلبت الأسعار خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ومن المرجح أن تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة غدا عن أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر.

وخلال العام الحالي شهدت الأسعار تقلبات لكنها بقيت متناسقة إلى حد كبير مع العام الماضي. وشهدت أسعار البنزين ارتفاعاً كبيراً بنسبة 25 بالمائة طوال هذا العام.

وفي أكتوبر، بلغ سعر البنزين خصوصي 95 / 3.33 درهماً إماراتياً للتر الواحد، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 24.7 بالمائة مقارنة بسعر 2.67 درهم المسجل في يناير الماضي.

أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 3.40

بنزين إي بلس: 3.23

بنزين ممتاز 98: 3.42

خصوصي 95: 3.31

أسعار الوقود لشهر أغسطس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.95

بنزين إي بلس: 2.95

بنزين ممتاز 98: 3.14

خصوصي 95: 3.02

أسعار شهر يوليو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.76 درهم

بنزين إي بلس: 2.81 درهم

بنزين ممتاز 98: 3 دراهم

خصوصي 95: 2.89 درهم

أسعار شهر يونيو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.68 درهم

بنزين إي بلس: 2.76 درهم

بنزين ممتاز 98: 2.95 درهم

خصوصي 95: 2.84 درهم

أسعار شهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.91 درهم

بنزين إي بلس: 2.97 درهم

بنزين ممتاز 98: 3.16 درهم

خصوصي 95 : 3.05 درهم

أسعار شهر أبريل 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

بنزين سوبر 98: 3.01 درهم

بنزين 91 إي بلس: 2.82 درهم

ديزل: 3.03 درهم

أسعار شهر مارس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

بنزين سوبر 98 : 3.09 درهم

خصوصي : 2.97 درهم

بنزين 91 إي بلس : 2.90 درهم

ديزل : 3.14 درهم

أسعار شهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الامارات:

ديزل: 3.38 دراهم/لتر

ممتاز: 3.05 دراهم/لتر

إي-بلس: 2.86 درهم/لتر

خصوصي:2.93 درهم/لتر

أسعار شهر يناير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل : 3.29 درهم

إي بلس 91 : 2.59 درهم

ممتاز 98 : 2.78 درهم

خصوصي 95 : 2.67 درهم