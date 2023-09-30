سامر باطر by سامر باطر

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ارتفاع طفيف لأسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي. وتقلبت الأسعار خلال الـ 12 شهرًا الماضية

سامر باطر by سامر باطر

اعتمدت لجنة متابعة أسعار الوقود بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر أكتوبر 2023، وأقرت ارتفاع أسعار الوقود، وارتفعت أسعار البنزين في الإمارات لشهر أكتوبر 2023 ، فأصبح سعر الديزل عند 3.57 درهم إماراتي للتر والبنزين الممتاز 3.44 درهم إماراتي للتر فيما أصبح سعر ليتر بنزين إي بلس 3.26 درهم إماراتي وبنزين خصوصي بـ 3.33 لليتر.

وتواكب أسعار الوقود في الإمارات حركة أسعار النفط عالميا حيث تسير الأسعار باتجاه الوصول إلى رقم ثلاثي، أو بحدود 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام الجاري.

وارتفعت أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وارتفعت أسعار البنزين والديزل في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي. وتقلبت الأسعار خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ولكنها تشبه إلى حد كبير ما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، حيث كان الديزل وحده أرخص بشكل ملحوظ.

وفي سبتمبر 2022، تم تحديد سعر E-Plus 91 بسعر 3.22 درهم إماراتي للتر، في حين تم تحديد سعر الديزل عند 3.87 درهم إماراتي للتر. وارتفعت أسعار وقود Special 95، وSuper 98، وE-Plus جميعها في شهر سبتمبر،

في حين ارتفعت أسعار الديزل أيضًا. أصبحت أسعار البنزين والديزل حاليا على أعلى مستوى هذا العام. منذ 1 سبتمبر، بلغت تكلفة تعبئة المركبات في الإمارات: خاص 95 – 3.31 درهم إماراتي لتر من 3.02 درهم إماراتي في أغسطس سوبر 98 – 3.42 درهم إماراتي للتر، مقارنة بـ 3.14 درهم إماراتي في أغسطس E-Plus – 3.23 درهم إماراتي للتر من 2.95 درهم إماراتي في أغسطس الديزل – 3.40 درهماً إماراتياً للتر الواحد مقارنة بـ 2.95 درهماً إماراتياً في أغسطس

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...