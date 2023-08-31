ارتفاع أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2023 في الإمارات

أصدرت المؤسسة العامة للبترول في الإمارات جدول أسعار الوقود لشهر سبتمبر المقبل وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الدولة.
وشهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا، إذ زاد سعر الديزل “45 فلساً”، و بنزين إي بلس 28 “فلساً”، و بنزين ممتاز 98 ارتفع “28 فلساً”، و خصوصي “29 فلساً”.
أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل: 3.40
- بنزين إي بلس: 3.23
- بنزين ممتاز 98: 3.42
- خصوصي 95: 3.31
أغسطس
أسعار الوقود لشهر أغسطس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل: 2.95
- بنزين إي بلس: 2.95
- بنزين ممتاز 98: 3.14
- خصوصي 95: 3.02
يوليو
أسعار الوقود لشهر يوليو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل: 2.76 درهم
- بنزين إي بلس: 2.81 درهم
- بنزين ممتاز 98: 3 دراهم
- خصوصي 95: 2.89 درهم
يونيو
أسعار الوقود لشهر يونيو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل: 2.68 درهم
- بنزين إي بلس: 2.76 درهم
- بنزين ممتاز 98: 2.95 درهم
- خصوصي 95: 2.84 درهم
مايو
أسعار الوقود لشهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل: 2.91 درهم
- بنزين إي بلس: 2.97 درهم
- بنزين ممتاز 98: 3.16 درهم
- خصوصي 95 : 3.05 درهم
أبريل
أسعار الوقود لشهر أبريل 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- بنزين سوبر 98: 3.01 درهم
- بنزين 91 إي بلس: 2.82 درهم
- ديزل: 3.03 درهم
مارس
أسعار الوقود لشهر مارس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- بنزين سوبر 98 : 3.09 درهم
- خصوصي : 2.97 درهم
- بنزين 91 إي بلس : 2.90 درهم
- ديزل : 3.14 درهم
فبراير
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الامارات:
- ديزل: 3.38 دراهم/لتر
- ممتاز: 3.05 دراهم/لتر
- إي-بلس: 2.86 درهم/لتر
- خصوصي:2.93 درهم/لتر
يناير
أسعار الوقود لشهر يناير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل : 3.29 درهم
- إي بلس 91 : 2.59 درهم
- ممتاز 98 : 2.78 درهم
- خصوصي 95 : 2.67 درهم