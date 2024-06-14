السعودية تسجل أعلى أحمال كهربائية في تاريخ الحج

تم اليوم تسجيل زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية في مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج هذا العام، حيث بلغت الأحمال 5361 ميجاوات، مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي حيث كانت 4451 ميجاوات، مما يمثل زيادة بنسبة 20%.

يعمل مركز عمليات الشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة بكل جد واجتهاد لضمان تأمين خدمة كهربائية موثوقة ومستدامة للحجاج والمقيمين خلال فترة الحج.

و باشر المركز أعمال منظومة الخدمة الكهربائية في جميع مواقع الحج بمكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

تضمنت مهام الفرق المؤهلة في الشركة تقديم خدمة عالية الموثوقية، والاستعداد التام لمعالجة أي حالة طارئة قد تؤثر على الخدمة الكهربائية، بالإضافة إلى تحمل الأحمال الزائدة والقيام بأعمال الصيانة الطارئة.

وتم استحداث تقنيات حديثة في موسم الحج هذا العام للتحكم عن بُعد في الشبكة الكهربائية، وتطبيقها على نطاق واسع في المشاعر المقدسة، بهدف تحسين كفاءة الخدمة وضمان استمراريتها.

وفي تصريحات صحافيو لافته، أكدت الشركة أن الطاقة الكهربائية المستخدمة خلال موسم الحج هذا العام تكفي لتشغيل مدينة يسكنها 5 ملايين نسمة، مما يبرز حجم الطلب الهائل على الكهرباء خلال أداء مناسك الحج.

تأتي هذه الجهود في إطار التحضيرات الشاملة لضمان توفير خدمة كهربائية موثوقة وفعالة خلال فترة الحج، وضمان راحة وسلامة الحجاج والزوار خلال أداء مناسكهم.