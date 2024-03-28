أبوظبي للطاقة و”جيرا” اليابانية تطوران محطة كهرباء في السعودية

أعلنت كلٌّ من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة “جيرا”، التي تُعد أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، اليوم، عن إبرامهما اتفاقية لشراء الكهرباء والبخار مع شركة “أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات” (ساتورب)، وهي مشروع مشترك مملوك من قبل كلٍّ من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة توتال إنرجيز (توتال إنرجيز)، بغرض تطوير محطة صناعية جديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار لتزويد مجمّع “أميرال للبتروكيماويات” المُزمع إنشاؤه في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

ويُتوقع أن يضمّ مجمّع “أميرال للبتروكيماويات” إحدى أكبر وحدات التكسير البخاري لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي.

وستضمّ محطة “أميرال للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار” أحدث أنظمة إنتاج الكهرباء والبخار، وأنظمة استقبال الغاز والمياه، والوصلات الكهربائية المعزولة بالغاز، التي تلبي معايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) الصارمة. كما يتضمن المشروع إمكانية تركيب محطة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون مستقبلاً، والتي يمكن تشغيلها بالهيدروجين إلى جانب الغاز.

وستقوم بتطوير محطة “أميرال للإنتاج المشترك” شركةٌ ذات غرض خاص، مملوكة بشكل مشترك من قبل “طاقة” بنسبة 51%، وشركة “جيرا” بنسبة 49% بموجب عقد مدته 25 عاماً وفق نظام البناء والتملك والتشغيل، قابلة للتمديد خمس سنوات بالاتفاق المتبادل. وستتولى “طاقة” و”جيرا” أيضاً تشغيل وصيانة المحطة بواسطة شركة للتشغيل والصيانة مخصّصة لهذا الغرض.