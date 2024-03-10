تفاصيل أول مشروعات طلعت مصطفى في السعودية

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة بنان الجديدة في الرياض منتصف أبريل المقبل، على أن يستغرق إتمام المشروع حوالي 8 سنوات.

ووقعت الشركة الاتفاقية النهائية لشراء الأرض الأسبوع الماضي. ومدينة بنان، هي أول مشروع خارج مصر للمجموعة.

مدينة بنان.. أول مشروعات طلعت مصطفى في السعودية

وتقدر استثمارات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مدينة بنان بأكثر من 65 مليار ريال سعودي (17.3 مليار دولار)، ما يزيد بنسبة 63% عن التقديرات المبدئية البالغة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) عند الإعلان عن المشروع للمرة الأولى في بيان صدر عن المجموعة سبتمبر الماضي.

وستقام مدينة بنان الذكية، في ضاحية الفرسان شرقي الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بالسعودية.

ويعيد المشروع تعريف الحياة الحضرية مع التركيز على الاستدامة والمساحات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تفاصيل مشروع مدينة بنان

ويعتبر أحد أكبر المشاريع السكنية، ويأتي بمساحة إجمالية تقدر بـ10 ملايين متر مربعٍ، منها 40 % مساحات خضراء، ويوفّر 27.750 ألف وحدة سكنية بين فلل، ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح بين 220 و400 متر مربع.

كما يوفر المشروع، شققا سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب ناد رياضي، وخدمات صحية، وتعليمية، وتجارية.

ويمثل التعاون بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة، و”الشركة الوطنية للإسكان” في السعودية، علامة بارزة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية في المملكة.

ولا تقتصر هذه المبادرة على بناء المنازل فحسب، بل تتعلق أيضًا بخلق بيئة معيشية شاملة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والتجارة، والمرافق الرياضية.

ويتوافق المشروع مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين نوعية الحياة لسكانها من خلال التنمية المستدامة.