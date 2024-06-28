أصدر بنك دبي الإسلامي بيانا يوضح فيه سبب تأثر متعامليه بمصاعب بالخدمات ويعتذر عن الإزعاج من مواجع بعض المتعاملين صعوبات في بعض خدماته.

وأشار البيان أنه في الأسابيع القليلة الماضية، قام بنك دبي الإسلامي بترقية بعض خدماته المصرفية إلى منصة مُطورة تحت اسم “سحابة تيمينوس المصرفية”، وأضح البيان سبب توقف بعض خدمات الدفع بالقول:” على الرغم من جهودنا المبذولة للحفاظ على استقرار الخدمات، فإننا ندرك أن بعض المتعاملين واجهوا بعض الصعوبات المتعلقة بالخدمة.”

وتلقى البنك عبر قنوات الشبكات الاجتماعية مثل إكس شكاوى عن تلك المصاعب، وختم بيان البنك بأن الترقية تعد “ضرورية لتحسين جودة خدماتنا المصرفية المقدمة لمتعاملينا، وفور علمنا بوجود بعض الصعوبات، قمنا بالتواصل على الفور مع المتعاملين المتأثرين لتوضيح أن لدينا فريقًا متخصصًا يعمل بجد لاستعادة الخدمات المتأثرة في أسرع وقت ممكن.

وتابع البيان بأن حل جميع الصعوبات المتعلقة بصرف الرواتب لبعض المتعاملين أصبح وشيكا، وأنه “سيتم الانتهاء منها بحلول الليلة، كما نعتذر عن أي إزعاج قد يكون تسببت فيه هذه الصعوبات. إننا نؤكد التزامنا بالتعامل مع أي مخاوف مستقبلية، ونشجع المتعاملين المتأثرين على الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا، والمتواجد على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساعدة على الرقم +9714609222 ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذا الرابط https://www.dib.ae/important-announcement أو متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.

وختم البيان بأن “بنك دبي الإسلامي مستمر في تقديم خدمات مصرفية عالية المستوى، ونقدر صبركم وتفهمكم أثناء تحسين تجربتكم”.

(لقطة أمس لعملية دفع لم تتم لسداد بعض الفواتير)