فريق التحرير by فريق التحرير

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بنك دبي الإسلامي يعتزم إصدار صكوك مستدامة

يعتزم بنك دبي الإسلامي إصدار صكوك مستدامة بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لدبي الإسلامي وتبلغ قيمته 7.5 مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

عين بنك دبي الإسلامي بنوكاً لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مستدامة لأجل خمس سنوات، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك القائمة على الترتيب أنه جرى اختيار الراجحي المالية والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال والمشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين. وأضافت أن ستاندرد تشارترد سيتولى منفرداً مهمة تنظيم معايير الاستدامة.

ومن المقرر، بحسب الوثيقة، أن تُعقد لقاءات المستثمرين اعتباراً من 23 شباط / فبراير على أن يتبعها إصدار صكوك مستدامة بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لدبي الإسلامي وتبلغ قيمته 7.5 مليار دولار.

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