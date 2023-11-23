طيران الإمارات تفوز بجائزة أفضل ناقلة في العالم

فازت طيران الإمارات بجائزتي “أفضل ناقلة جوية في العالم” و”أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط” من قبل آلاف المسافرين حول العالم، وذلك بفضل منتجاتها ذات المستوى العالمي، وخدماتها المتميّزة، وعروضها القيمة.

وتسلم توماس ناي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة تقديم الخدمات، الجائزتين خلال حفل أقيم في دبي بحضور عدد من كبار الضيوف والمدعوين والعاملين في صناعة السفر.

طيران الإمارات.. أفضل تجارب السفر في كل درجة

تواصل طيران الإمارات الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات لضمان حصول عملائها على أفضل تجربة في الأجواء وعلى الأرض. فقد افتتحت الناقلة مؤخراً منشأة جديدة في مركز دبي المالي العالمي لإنجاز إجراءات السفر، ووسعت شبكتها العالمية بإطلاق خدمة جديدة إلى مونتريال، ووفرت خدمة الطلب المسبق للوجبات متيحةً بذلك للعملاء تحديد خيارات وجباتهم قبل السفر. كما توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي مجاناً على متن الطائرة لجميع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات.

ويُعدّ فوز طيران الإمارات بهاتين الجائزتين شهادةً على مفهوم أن “السفر لا يتعلق فقط بالوجهة النهائية، بل بكيفية الوصول أيضاً”، وهو المفهوم الذي تجسّد في الحملة الإعلانية للعلامة التجارية بمشاركة نجمة هوليوود الشهيرة بينيلوبي كروز.

وكانت قد فازت مؤخراً بجائزة APEX World Class Airlines 2024 لتقديمها خدمة عملاء متميزة، ولعرضها أعلى المعايير العالمية للسلامة والرفاهية والاستدامة وتجربة السفر. ونالت الناقلة أيضاً جائزة الاتحاد الدولي لسلامة الطيران 2024 عن “أفضل وسائل الراحة على متن الطائرة”، تقديراً لمجموعة وسائل الراحة المستدامة التي تقدمها لركاب الدرجة السياحية.

وتشغّل الشركة أكبر أسطول في العالم من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 ذات الجسم العريض، وتوفر مقصورات فسيحة ومنتجات مميزة على متن طائرة A380 مثل حمّام الشاور سبا والصالون الجوي. وأعلنت الناقلة مؤخراً عن تحقيق عن أداء قياسي للنصف الأول من السنة المالية الجارية 2023/ 2024، حيث نقلت أكثر من 26 مليون مسافر عبر شبكتها الواسعة.