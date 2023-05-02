طيران الإمارات تعتزم شراء 165 طائرة جديدة

تتطلع “طيران الإمارات” إلى التقدم لشراء مزيد من الطائرات في الأشهر القليلة المقبلة، في ظل عودة انتعاش الطلب على رحلات السفر الطويلة، تزامناً مع طموح شركة الخطوط الجوية لتأمين فترات التسليم.

قال رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، في مقابلة مع “بلومبرغ: “من الأرجح أن نطلب المزيد (من الطائرات) في الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى ما لدينا بالفعل”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن كلارك أن شركة طيران الإمارات تقدمت بطلبيات لشراء 165 طائرة جديدة.

تترقب “طيران الإمارات” استلام عدد كبير من طائرات “بوينغ 777 اكس”، والتي تعتزم إدخالها إلى الخدمة بدءاً من صيف 2025، بالإضافة إلى طائرات “إيرباص” طراز “ايه 350” (A350)، المنتظر تسليمها اعتباراً من أغسطس من العام المقبل.

أوضح كلارك أن “طيران الإمارات” تعمل على إطالة عمر أسطولها الحالي من طائرات “ايه 380” (A380) فائقة الحجم، وطراز “777” بسبب طول فترات تسليم الطائرات.

تقول “طيران الإمارات”، أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم، إنها لمست زيادة في الطلب مع تخفيف قيود السفر- خاصة على الخدمات من وإلى المملكة المتحدة- وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة. وألمح كلارك إلى أنه في بعض الأوقات، بلغ الطلب على مقاعد درجة رجال الأعمال على طائراتنا في لندن أربعة أو خمسة أضعاف المقاعد المتاحة، وهو ما دفع الأسعار للصعود.

أشار كلارك إلى أن “طيران الإمارات” لن تتمكن من استعادة شبكتها كما كانت قبل الوباء إلا بحلول منتصف العام المقبل، أي عند استعادتها 20 طائرة “ايه 380” خارج الخدمة في انتظار الإصلاح. وقال إنه بعد ذلك، ستضيف الشركة 15 وجهة إضافية في الأميركتين وأفريقيا ومناطق أخرى.

بينما يتوقع استقرار أسعار الدرجة الاقتصادية مع زيادة سعة الشركات، قال كلارك إنه ليس متأكد من هبوط أسعار الدرجة الممتازة على المدى الطويل نظراً لانخفاض السعة.