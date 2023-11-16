شركة إماراتية تزود بوينغ بقطع آلية معدنية

أعلنت إي بي آي اليوم فوزها بعقد لتوريد قطع معدنية صلبة متعددة لطائرات بوينغ من طرازات بوينغ 777.777 إكس و787.

وجاء ذلك الإعلان على هامش معرض دبي للطيران، المستمر حتى يوم 17 نوفمبر في مركز دبي العالمي.

ووفقاً للعقد ستنفذ إي بي آي عمليات شراء المواد الخام وقطع غيار الآلات ومعالجة الأسطح.

معرض دبي للطيران

هو حدث عالمي يعقد في دبي، ويجمع بين الشركات والمهنيين في صناعة الطيران.

ويوفر هذا المعرض فرصة استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، ويعتبر فرصة للتواصل مع خبراء الصناعة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات في هذا المجال.

ويقام معرض دبي للطيران 2023 في مطار آل مكتوم الدولي بمنطقة جبل علي، وبالتحديد في قلب مشروع دبي وورلد سنترال.

ويُعَد هذا الموقع الأمثل لاستضافة هذا الحدث الهام في صناعة الطيران، إذ إن مطار آل مكتوم الدولي يعتبر واحد من أكبر المطارات في العالم ويحوي مرافق حديثة وتقنيات حديثة تضمن تلبية احتياجات العارضين والزوار على حد سواء.