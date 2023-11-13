كل ما تريد معرفته عن معرض دبي للطيران 2023

معرض دبي للطيران 2023 هو حدث عالمي يعقد في دبي، ويجمع بين الشركات والمهنيين في صناعة الطيران.

يوفر هذا المعرض فرصة استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، ويعتبر فرصة للتواصل مع خبراء الصناعة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات في هذا المجال.

إذا كنت تهتم بصناعة الطيران وترغب في معرفة كل ما يتعلق بهذا المعرض المميز، فإليك كل المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها عن معرض دبي للطيران2023.

ما هو معرض دبي للطيران؟

هو أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، يُقام سنويًا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة ويجتذب آلاف الزوار والمشاركين من جميع أنحاء العالم.

يعتبر منصة مثالية لعرض وتبادل التقنيات والابتكارات في مجال الطيران والفضاء بين الشركات والموردين والمهندسين.

طوال فترة المعرض، يتم عرض آخر التطورات التكنولوجية والمنتجات الجديدة والمستقبلية في هذا المجال المهم.

متى يقام معرض دبي للطيران 2023؟

سينطلق معرض دبي للطيران من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش.

وسيُعرض خلال المعرض أحدث الطائرات والتقنيات، وسيتخلله جلسات حوار متخصصة يشارك فيها رواد هذا القطاع.

أين يقام معرض دبي للطيران 2023؟

سيقام معرض دبي للطيران 2023 في مطار آل مكتوم الدولي بمنطقة جبل علي، وبالتحديد في قلب مشروع دبي وورلد سنترال.

ويُعَد هذا الموقع الأمثل لاستضافة هذا الحدث الهام في صناعة الطيران، إذ أن مطار آل مكتوم الدولي يعتبر واحدًا من أكبر المطارات في العالم ويحوي مرافق حديثة وتقنيات حديثة تضمن تلبية احتياجات العارضين والزوار على حد سواء.

ويوفر المطار مساحة واسعة للمعارض والعروض التجارية والفعاليات الاحتفالية، هذا يمنح الفرصة لمؤسسات الطيران وشركات الأعمال المتعلقة بالقطاع الجوي لعرض منتجاتهم وخدماتهم وإبراز إبداعاتهم في هذا المجال المذهل.

ما عدد المشاركين في معرض دبي للطيران 2023؟

بحسب وكالة أنباء الإمارات، وام، فإنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة إلى أكثر من 1400 من 95 دولة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عديدة تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع وتهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.

ما عدد المتحدثين في معرض دبي للطيران 2023؟

يستضيف معرض دبي للطيران 2023 مجموعة من المؤتمرات بمشاركة أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي الذي يرتقي بمستوى الحوار في المجالات الرئيسية للقطاع والتي تشمل الاستدامة، والنقل الجوي، والذكاء الاصطناعي، وطيران رواد الأعمال، وغيرها من المواضيع الأخرى. وذلك بهدف تعزيز فرص التواصل بين الحضور والمشاركين في المعرض، وذلك بما ينسجم مع مكانته باعتباره يجسد منصة دولية رائدة لأصحاب الأعمال لتعزيز الفرص نحو تشكيل مستقبل القطاع.

فعاليات معرض دبي للطيران 2023

من أهم وأبرز فعاليات معرض دبي للطيران ما يلي:

عروض جوية وبرية

تشمل الفعاليات التي يتخللها المعرض، تقديم عروض يومية لـ 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم تشمل عروضاً جوية وبرية.

وتعد العروض الجوية من أكثر العروض شعبية لدى الشركات المصنعة في القطاع كونها تتيح لها الفرصة لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة في المعرض.

سوق للفرص

يعد معرض دبي للطيران سوقًا مزدحمًا لإبرام الصفقات وتوقيع العقود وإقامة شراكات رائدة، ويجذب شركات الطيران والمصنعين والموردين ومقدمي الخدمات، كما يسهل فرص التواصل والعرض والتفاعل مع العملاء المحتملين ومواكبة أحدث اتجاهات الصناعة.

تسليط الضوء على الابتكار

يعرض المعرض تقنيات متقدمة وأفكار مستقبلية تدفع حدود الفضاء في صناعة الطيران، يشمل المعرض الطائرات الكهربائية وحلول الطيران المستدام والمواد المتقدمة وأنظمة إدارة الحركة الجوية من الجيل التالي، كما يعمل المعرض على تعزيز الإلهام والإبداع من خلال النماذج الأولية والعروض المتطورة.

شروط التسجيل في معرض دبي للطيران 2023

إذا كنت تود حضور معرض دبي للطيران يجب عليك معرفته بعض الأمور الضرورية عن التسجيل في المعرض والتي تشمل:

1- التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني

يمكنك التسجيل في معرض دبي للطيران 2023 وحجز تذكرة من خلال الموقع الإلكتروني من هنا.

2- أوراق التسجيل

يتطلب التسجيل لحضور المعرض صورة رقمية شخصية ونسخة ممسوحة ضوئيًا من جواز سفرك، يمكنك تسجيل بياناتك وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال الرابط المتاح للتسجيل.

3- مستندات الدخول

سيتطلب الدخول للمعرض تقديم بطاقة عمل أو جواز سفر أو بطاقة الهوية الإماراتية، تأكد من إحضار المستندات المطلوبة لتسهيل عملية الدخول وتجنب أي احتجاجات غير مرغوب فيها.

4- حرية الدخول وحضور المؤتمرات

بطاقة الزائر ستكون صالحة طوال أيام المعرض، وستمكنك من حضور جميع المؤتمرات المقدمة، لذا ستتمتع بحرية الدخول المجاني إلى كافة الفعاليات والجلسات التعليمية التي تخص مجال الطيران.

5- للأعمال فقط

يعتبر معرض دبي الجوي 2023 حدثًا خاصًا للصناعة والشركات المهتمة بمجال الطيران، لذا فهو غير مفتوح للجمهور العام، هذه فرصة ممتازة للتواصل مع المهنيين والمتخصصين في هذا المجال وبناء شبكة علاقات قوية.

6- ملابس رسمية

في هذا المعرض الرائع، يُطلب من الحضور ارتداء اللباس التجاري أو الزي الوطني، هذا سيساعد في خلق جو منتج واحترافي، ويساعدك أيضًا في التميز والاندماج في الأجواء العالمية للطيران.

سعر تذاكر معرض دبي للطيران 2023

يُمكن للزوار التسجيل لحضور معرض دبي للطيران 2023 من خلال شراء تذاكر بقيمة 99.75 دولار أمريكي فقط، تمنح هذه التذاكر حق الدخول لجميع أيام الحدث الخمسة، مما يتيح للمشاركين الفرصة لاستكشاف المعروضات والمعارض الرائعة والابتكارات الأخيرة في عالم الطيران.