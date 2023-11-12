أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة رقم 18 من معرض دبي للطيران 2023 في دبي ورلد سنترال خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

معرض دبي للطيران 2023

معرض دبي للطيران 2023 يسلط الضوء على تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة “اصنع في الإمارات” ودور الشركات الناشئة في تسريع وتيرة الاستدامة.

يقدم معرض دبي للطيران 2023 أحدث التكنولوجيا المتقدمة وكيفية الاستفادة منها في تطوير أعمالهم وتعزيز المساهمة بتحقيق مستقبل مستدام.

المتوقع في معرض دبي للطيران 2023

أكثر من 1400 عارض عالمي من 95 دولة

عرض أكثر من 180 من الطائرات التجارية والخاصة والعسكرية الأكثر تقدمًا

9 مؤتمرات يتخللها المحتوى المقدم من أكثر من 300 متحدث في الصناعة

20 جناحًا وطنيًا يضم المنتجات والتقنيات الأكثر ابتكارًا

390 وفداً عسكرياً ومدنياً رفيع المستوى

الوصول إلى جناح فيستا VISTA الذي يضم أكثر من 80 شركة ناشئة

مميزات جديدة في معرض دبي للطيران 2023

بحسب موقع معرض دبي للطيران 2023، فإن نسخة هذا العام تعود بميزات جديدة، بما في ذلك برنامج تجربة الفضاء، وبرنامج CXO، ومسارات مؤتمرات 9 الصناعية ووجود 300 متحدث، ومركز بدء التشغيل الشهير الخاص بالشركات الناشئة VISTA وأكثر من ذلك بكثير.

مشاركة 300 متحدث

أكثر من 50 ساعة من المحتوى من خبراء الصناعة الرائدين في مجالات التكنولوجيا والاستدامة وإدارة الحركة الجوية والشحن وغيرها.

وفي هذا العام سيتحدث أكثر من 300 خبير متخصص في الصناعة الرائدة في مجال التكنولوجيا والاستدامة وإدارة الحركة الجوية والشحن وغيرها.

عروض جوية لـ 180 طائرة

مصدر الصورة: موقع معرض دبي للطيران

واحدة من أكبر المعالم البارزة في المعرض، هي عروض 180 طائرة من أكثر الطائرات تقدما في العالم على الأرض وفي الجو.

1400 عارض عالمي من 48 دولة

مصدر الصورة: موقع معرض دبي للطيران

المعرض يضم أكثر من 1400 عارض من 48 دولة و20 جناحا، للتواصل والقيام بأعمال تجارية واستكشاف ابتكارات لا نهاية لها في صناعة الطيران.

تسخير قوة الذكاء الاصطناعي

سيعمل معرض دبي الجوي للطيران على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والأمن السيبراني لتسهيل التوفيق بين الأعمال التجارية.

وكالة الإمارات للفضاء

مصدر الصورة: وكالة الإمارات للفضاء

وكالة الإمارات للفضاء، سوف تعرض تجربتها وخبراتها لمدة يومين، وسوف تركز على تقديم أبرز وأحدث التكنولوجيا في هذا المجال.

منصة معرض دبي للطيران 2023

بناء علاقات لا تقدر بثمن مع الآلاف من صناع القرار المؤثرين والمستثمرين والشركاء المحتملين قبل، وفي أثناء المعرض، لذلك تم إنشاء منصة على الهواتف باسم المعرض تحتوي على كل التفاصيل التي يحتاج إليها الزائر.

الشركات الناشئة “فيستا”

مشاركة فيستا في معرض دبي للطيران

مركز التشغيل فيستا سيشهد عرض الشركات الناشئة للحلول المبتكرة وحل تحديات الصناعة الملحة واغتنام فرصة التعرف مع كبار المستثمرين في هذا القطاع.

التنقل الجوي المتقدم

جناح التنقل الجوي المتقدم الجديد في معرض دبي للطيران يقدم الابتكارات المتطورة في تكنولوجيا الطيران وأحدث أجهزة eVTOLs والطائرات بدون طيار.

قادة الجيل القادم

ولإلهام الجيل القادم من رواد الفضاء، سيقدم معرض دبي للطيران سلسلة من المحتوى والتحديات على مدار 5 أيام، لتمكين الطلاب والخريجين والمهنيين الشباب ذوي المهارات العالية من بناء أو تطوير حياتهم المهنية في مجال الطيران.

اصنع في الإمارات

اصنع في الإمارات هي فعالية مخصصة للشركات الدولية داخل المعرض للقاء المصنعين والحصول على المشورة والتوجيه بشأن التصنيع في البلاد من خلال الاجتماعات وورش العمل والإحاطة الفردية.

الجهات الداعمة لمعرض دبي للطيران 2023

مطارات دبي

هيئة دبي للطيران المدني

ووزارة الدفاع

ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية

وكالة الإمارات للفضاء.

طيران الرياض في معرض دبي للطيران

شركة طيران الرياض، الناقلة الوطنية الثانية للمملكة العربية السعودية، أعلنت أنها سوف تعرض اللون الثاني لطائراتها ذات الجسم العريض في معرض دبي للطيران 2023.

مواعيد معرض دبي للطيران 2023

الاثنين 13 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5.30 مساءاً.

الثلاثاء 14 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5.30 مساءاً.

الأربعاء 15 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5.30 مساءاً.

الخميس 16 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5.30 مساءاً.

الجمعه 17 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5.30 مساءاً.