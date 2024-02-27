تقرير السلامة يعصف مجددا بـ”بوينغ”.. “غير كافية ومربكة”

أصدر المنظمون الأمريكيون تقريرًا لاذعًا حول ثقافة السلامة في شركة بوينغ، مما زاد الضغط على الشركة في الوقت الذي تواجه فيه تداعيات حادث شبه كارثي في بداية العام.

وعقب إصدار التقرير، انخفض سهم Boeing بنسبة 0.1٪ في الساعة 12:58 مساءً الاثنين في بورصة وول ستريت.

تقرير ثقافة السلامة في بوينغ

ووصفت لجنة من الخبراء مشكلة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بأن عمليات السلامة في شركة بوينغ “غير كافية ومربكة”.

وأشارت اللجنة إلى “الانفصال” بين كبار المديرين، والعاملين، في تقرير يثير تساؤلات جديدة حول العمليات في الشركة المصنعة للطائرات الأمريكية بعد أن انفجرت لوحة باب من إحدى نوافذ طائراتها الشهر الماضي، وفق بلومبرغ.

وانخفضت أسهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية بنسبة 23% حتى الآن في عام 2024، وهو أسوأ أداء بين أعضاء مؤشر داو جونز الصناعي.

واتُهمت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بسبب الإجراءات غير الفعالة، وانهيار الاتصالات بين الإدارة العليا، وأعضاء آخرين في طاقم العمل، وفقًا للتقرير الذي طال انتظاره، والذي أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية يوم الإثنين.

وقد وجدت لجنة من خبراء السلامة أن التغييرات المستمرة في الإجراءات، والتدريبات المعقدة أدت إلى حدوث ارتباك.

نقص في الوعي بمقاييس السلامة

كما وجدت اللجنة أيضًا “نقصًا في الوعي بالمقاييس المتعلقة بالسلامة على جميع مستويات الشركة.. حيث واجه الموظفون صعوبة في التمييز بين الاختلافات بين طرق القياس المختلفة والغرض منها، والنتائج.

هذا التقرير هو الأحدث الذي يجد خطأً فيما يتعلق بالسلامة في شركة بوينغ، التي تعرضت لأحدث ضربة لها عندما انفجرت لوحة تغطي بابًا غير مستخدم أثناء رحلة لشركة طيران ألاسكا في 5 يناير الماضي.

وقد قدم الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، عدة اعتذارات علنية منذ ذلك الحين في محاولة لتخفيف الانتقادات من المنظمين، والمشرعين، والعملاء.

رد بوينغ على تقرير اللجنة

وقالت بوينغ في بيان: “سنراجع بعناية تقييم اللجنة، ونتعلم من النتائج التي توصلت إليها، بينما نواصل جهودنا الشاملة لتحسين برامج السلامة، والجودة لدينا”.

ووجدت اللجنة أن الرقابة الإدارية على الموظفين المسؤولين عن واجبات التحقيق يمكن أن “تضر” بالسلامة وتؤدي إلى الانتقام. وأظهرت الاستطلاعات أن العديد من موظفي Boeing، لم يعرفوا كيفية الإبلاغ عن مشكلات السلامة المحتملة، أو لم يثقوا في برنامج “Speak Up” الذي وضعته الشركة بعد إيقاف طائرات 737 ماكس عام 2019 بعد حادثين مميتين.

ووجد التقرير أن “المقابلات التي أجريت مع الموظفين كشفت عن عدم الثقة في عدم الكشف عن هوية برنامج Speak Up، الأمر الذي يشكك في فعالية برنامج إعداد التقارير هذا.. يفضل الموظفون الإبلاغ عن مشكلات السلامة إلى مديريهم”.

وطلبت اللجنة، في عملها معلومات من شركة بوينغ تثبت التزامها بالسلامة، لكن المواد التي تلقتها “لم تقدم دليلاً موضوعيًا على الالتزام التأسيسي بالسلامة الذي يطابق أوصاف بوينغ”.

التقرير يتضمن 27 نتيجة و53 توصية

وبدأ العمل على تقرير ثقافة السلامة في مارس 2023.. وقد طلب الكونجرس ذلك في قانون اعتماد الطائرات، وسلامتها ومساءلتها لعام 2020، حيث وجه إدارة الطيران الفيدرالية بجمع خبراء لتقييم ممارسة تفويض موظفي الشركة للعمل كمفتشين فيدراليين.

وتم وضع هذه العملية تحت المجهر بعد إيقاف تشغيل عائلة 737 ماكس في عام 2019 بعد الحادث المميت الثاني للطراز.

وتمت الموافقة على بعض التصميمات الرئيسية المرتبطة بالحوادث من قبل موظفي Boeing الذين يعملون نيابة عن الهيئات التنظيمية الأمريكية.

وقد نشأت مشكلات مماثلة تتعلق بثقافة السلامة في شركة بوينغ بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.

وأثيرت تساؤلات بعد إيقاف تشغيل طائرة 737 ماكس في عام 2019 بعد تعرضها لحادثين، ومع تصنيع الطائرة الأكبر حجمًا 787 دريملاينر.

وحددت اللجنة 27 نتيجة، و53 توصية مرتبطة بها، استنادا إلى أكثر من 250 مقابلة، وأكثر من 4 آلاف صفحة من وثائق بوينغ. ودعت بوينغ إلى مراجعة توصياتها في غضون 6 أشهر، ووضع خطة لمعالجتها، مع تقاسم مواعيد التنفيذ المحددة مع إدارة الطيران الفيدرالية.

حادث ألاسكا الجوي

توج حادث يناير 737 ماكس 9 بسلسلة من هفوات الجودة الأخرى في Boeing، والمورد الرئيسي Spirit AeroSystems Holdings Inc خلال العام الماضي.

ورداً على ذلك، قامت إدارة الطيران الفيدرالية بتعيين مفتشين إضافيين في مصانع بوينغ للإشراف على الطائرات الجديدة أثناء تصنيعها، وإطلاق عمليات التدقيق في كلا الشركتين.

ومن الواضح أن 4 مسامير تهدف إلى تثبيت ما يسمى بقابس الباب في مكانه لم يتم تركيبها في المصنع، وفقًا لتقرير أولي صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل.

قال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، مايك ويتاكر، إن الوكالة قد توسع نطاق مراجعتها إذا تم العثور على مشاكل في مكان آخر.

كما أخبر المشرعين الأمريكيين أن موظفي الوكالة قد يحافظون على وجود أكبر في مصانع بوينغ على المدى الطويل.

ويجري تحقيق منفصل لإدارة الطيران الفدرالية لتحديد ما إذا كانت بوينغ قد فشلت في التأكد من أن الطائرات التي تغادر مصنعها قد تم تصنيعها وفقًا لمعايير التصميم والسلامة.