السعودية تعتزم السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المدرجة

تتجه هيئة السوق المالية السعودية إلى تخفيف القواعد التي تقيّد ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49% في خطوة تُعد من أكبر الإصلاحات في سوق الأسهم خلال السنوات الأخيرة.

وقال عبد العزيز بن عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية، في مقابلة مع بلومبرغ، إن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الأجانب لزيادة حصصهم بما يتجاوز النسبة الحالية، في إطار مسعى المملكة لتعزيز جاذبية سوق الأسهم السعودية كوجهة عالمية للاستثمار.

وأوضح ابن حسن أن الإصلاحات تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير الأسواق المالية، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وذكر تقرير بلومبرغ أن ذلك يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام 2025.

وتعتبر السوق المالية السعودية (تداول) الأكبر في الشرق الأوسط، وقد شهدت في السنوات الأخيرة انضمامها إلى مؤشرات عالمية كبرى مثل MSCI وFTSE، وهو ما عزز اهتمام المستثمرين الدوليين بها.