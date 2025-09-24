. .. by . ..

السعودية: استدعاء مئات سيارات كيا سبورتاج بسبب خلل

استدعت وزارة التجارة السعودية 1791 سيارة كيا سبورتاج بسبب خلل في أنابيب الضغط العالي للوقود
كيا سبورتاج 2024
سيارة كيا سبورتاج 2024

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأربعاء، استدعاء 1791 سيارة كيا سبورتاج (KIA Sportage) موديل 2024 لوجود خلل في أنابيب الضغط العالي للوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود ويزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك.

 وحثت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء على التواصل مع شركة الجبر التجارية على الرقم المجاني (8004400100)، والشركة الأهلية للتسويق على الرقم المجاني (8001010010)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).

