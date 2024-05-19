إيقاف تصاريح العمرة من 16 ذو القعدة الأسبوع القادم استعداداً لاستقبال الحجاج

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة ابتداء من تاريخ 16 ذو القعدة الجاري، وحتى تاريخ 20 ذو الحجة القادم، إلا لمن يحمل تصريح حج مؤكد، وذلك استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأشارت الوزارة في ردها على منصة إكس استجابة لاستفسار حول تصاريح العمرة بالقول:” استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، نفيدكم بأنه لا يمكن اصدار التصاريح لأداء العمرة الا لمن يحمل تصريح حج مؤكد ابتداءً من تاريخ 16 ذو القعدة 1445 هـ الى تاريخ 20 ذو الحجة 1445 هـ.”

وسبق أن حذرت وزارة الحج والعمرة في السعودية من العمل باستخدام تأشيرة العمرة ونوهت بالقول أن مغادرة المملكة قبل انتهاء التأشيرة، هي أفضل ختامٍ لرحلة العمرة الميسّرة، محذرةً من استخدام التأشيرة في أغراضٍ أخرى.

وبينت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، ذلك بالقول: “ضيف الرحمن؛ بعد أداء المناسك، وخلال فترة الإقامة النظامية، احرص على: المغادرة قبل انتهاء مدة التأشيرة، وعدم استخدام التأشيرة في أغراض العمل”.

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت مؤخرا عن نهاية صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين من خارج المملكة قبل موسم الحج هذا العام والذي يقدر أن يبدأ مساء يوم الجمعة 14 يونيو وينتهي مساء الأربعاء 19 يونيو.