وزارة الحج تحذر من العمل باستخدام تأشيرة العمرة

حذرت وزارة الحج والعمرة في السعودية من العمل باستخدام تأشيرة العمرة ونوهت بالقول أن مغادرة المملكة قبل انتهاء التأشيرة، هي أفضل ختامٍ لرحلة العمرة الميسّرة، محذرةً من استخدام التأشيرة في أغراضٍ أخرى.

وبينت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، ذلك بالقول: “ضيف الرحمن؛ بعد أداء المناسك، وخلال فترة الإقامة النظامية، احرص على: المغادرة قبل انتهاء مدة التأشيرة، وعدم استخدام التأشيرة في أغراض العمل”.

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت مؤخرا عن نهاية صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين من خارج المملكة قبل موسم الحج هذا العام والذي يقدر أن يبدأ مساء يوم الجمعة 14 يونيو وينتهي مساء الأربعاء 19 يونيو.

و حددت الوزارة موعد جديدا لانتهاء صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، موضحه أن صلاحية تأشيرة العمرة تكون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، وتنتهي بحد أقصى في “15 من ذي القعدة ” الموافق لـ 23 من مايو المقبل، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية. تم اعتماد هذا الموعد الجديد بتقديمه بأسبوعين (14 يومًا) عن الموعد المعلن سابقًا، حيث كانت الفترة المتاحة لتأشيرة العمرة سابقًا تمتد حتى تاريخ 29 ذو القعدة.

المغادرة قبل انتهاء التأشيرة، هي أفضل ختام لرحلة العمرة الميسّرة. #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/UOM98UyYjZ — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 13, 2024