أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن نهاية صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة قبل موسم الحج هذا العام.

و حددت الوزارة موعد جديدا لانتهاء صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، موضحه أن صلاحية تأشيرة العمرة تكون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، وتنتهي بحد أقصى في “15 من ذي القعدة ” الموافق لـ 23 من مايو المقبل، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

تم اعتماد هذا الموعد الجديد بتقديمه بأسبوعين (14 يومًا) عن الموعد المعلن سابقًا، حيث كانت الفترة المتاحة لتأشيرة العمرة سابقًا تمتد حتى تاريخ 29 ذو القعدة.

جاء ذلك في إجابتها على استفسار وارد على منصة “إكس” الرسمية، بشأن تاريخ انتهاء التأشيرة للمعتمرين القادمين من الخارج.

حياكم الله

صلاحية التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري ، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية. دمتم بود — وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) April 14, 2024