مصر توقف تمديد جوازات سفر المصريين بالخارج يدوياً إلا للعودة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً يقضي بعدم تمديد جوازات سفر المصريين بالخارج يدوياً سوى لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط بغرض العودة إلى البلاد.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، ليل الأحد، أن التعليمات التي تسلمت القنصليات المصرية نسخة منها تضمنت توقف القنصليات عن مد جوازات السفر يدوياً اعتباراً من اليوم (أمس الأحد).

ودعت القنصلية المصرية جاليتها إلى اتباع الضوابط المقررة في دولة الكويت بخصوص تجديد الإقامة وفقاً لصلاحية الجواز بمدة كافية، على أن يتقدم المصريين بتجديد جوازات سفرهم سواء عبر القنصلية او في مصر تفادياً لأي مخالفة، علماً أن تجديد الجواز من خلال القنصلية المصرية في الكويت يستغرق شهراً.

يذكر أن هناك شروط لتسوية أوضاع الطلاب المصريين في الخارج.

حالات وشروط تسديد البدل للطلاب

أيّ طالب راغب في استكمال دراسته في الخارج سيحتاج إلى دفع بدل يقدَّر بنحو ربع مليون جنيه الخروج من البلاد والدخول إليها

عدم السماح لطلاب الجامعات في السنة النهائية، بالسفر إلى الخارج من دون تسوية مسألة التجنيد الإلزامي.

وفي حال وجود الطالب في بعثة دراسية في الخارج، هناك سماح استثنائي بالسفر لمدّة محدّدة

لدى انتهاء البعثة أو الرغبة في تجديد جواز السفر في الخارج خلال فترة الإقامة.

تسوية الوضع في التجنيد لقاء 5 آلاف يورو/دولار.

مهلة شهر اعتباراً من منتصف آب حتى منتصف أيلول، لتسوية أوضاع الطلاب .

تحويل الأموال بالعملة الأجنبية من بنوك غير مصرية إلى فرع «بنك مصر» بعد تسجيل الأسماء

ونشرت وزارة الخارجية المصرية، الأسبوع الماضي تفاصيل مبادرة تسوية حالة التجنيد للمصريين بالخارج.

وأعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر؛ كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي سواء كان ذلك بغرض العودة إلى مصر أو السفر منها.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أنها تلقت ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.

وأضافت أنه حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم «العمل – الدراسة – العلاج»، تقرر فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية- سيعلن عنه لاحقاً- اعتباراً من 14 /8 /2023 لمدة ثلاثين يوماً.



وتابعت أنه سيتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30) عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف، مشيرة إلى أنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

وأشارت إلى أن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع (الاسم- صورة بطاقة الرقم القومي- صورة جواز السفر- تاريخ الميلاد- الرقم الثلاثي إن وُجد- تاريخ مغادرة البلاد- الدولة المقيم بها- البريد الإلكتروني- البيانات البنكية الخاصة بالإيداع: اسم البنك/ الفرع خارج البلاد- اسم الحساب- السويفت كود – IBAN- رقم حافظة الإيداع/ رقم العملية- تاريخ الحافظة/ العملية- المبلغ 5 آلاف دولار/ يورو، ويُسدد على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي).

وأهابت وزارة الخارجية بكافة المصريين المقيمين بالخارج إلى سرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة؛ لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.