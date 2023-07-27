مصر: 5 آلاف دولار لتسوية موقف التجنيد للمقيمين بالخارج

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها ستسمح للمصريين بالخارج ممن سافروا بدون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.

وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أن عديد من المصريين يسافرون دون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفاً من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزامياً في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.

وتأتي مبادرة الخارجية بإمكانية تسوية أوضاع المسافرين هؤلاء مقابل مبلغ يدفع بالعملة الأجنبية، في وقت يمر الاقتصاد المصري بأزمة سيولة مع صعوبة توفير الدولار خاصة مع تأخر وصول الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار مقدم من صندوق النقد والتي قد تتأخر أكثر بعد تلميح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو/حزيران بعدم نية البلاد تعويم العملة مجدداً قريباً.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها إنها تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، فقد تقرر فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية لاحقاً.

وسيلزم ذلك سداد مبلغ “5 آلاف دولار / يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبوظبي”، بحسب البيان الذي أضاف أنه لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم من التجنيد.

منع تجديد جوازات سفر المصريين بالخارج قبل تسوية أوضاعهم التجنيدية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن منع تجديد جوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج قبل تسوية أوضاعهم التجنيدية.

وقالت الوزارة في بيان، صباح اليوم الخميس، إنها ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلقيا “طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي”.

وأوضحت أنه “حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج، فقد تقرر الآتي: فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية – سيعلن عنه لاحقاً – اعتباراً من ٢٠١٣/٨/١٤ لمدة 30 يوماً”.

وأضافت “يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن ۱۹ عاماً وحتى سن ۳۰ عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن ٣٠ عاماً لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.

وأكدت أنه “لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم”.

البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع

الاسم وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة جواز السفر وتاريخ الميلاد والرقم الثلاثي إن وُجد وتاريخ مغادرة البلاد والدولة المقيم بها والبريد الإلكتروني والبيانات البنكية الخاصة بالإيداع.

ويبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 14 مليون مصري، معظمهم رجال، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي.