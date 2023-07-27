أعلنت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الخميس، عن منع تجديد جوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج قبل تسوية مواقفهم التجنيدية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس إنها ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلقيا “طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي”.

وأوضحت أنه “حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج، فقد تقرر الآتي: فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية – سيعلن عنه لاحقاً – اعتباراً من ٢٠١٣/٨/١٤ لمدة 30 يوماً.

وأضافت “يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن ۱۹ عاماً وحتى سن ۳۰ عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن ٣٠ عاماً لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.

وأكدت أنه “لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم”.

البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع

الاسم – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وُجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الإلكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع.

ويبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 14 مليون مصري، معظمهم رجال، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي.