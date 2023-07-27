. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر: منع تجديد جوازات سفر المصريين بالخارج قبل تسوية مواقفهم التجنيدية

منع تجديد جوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم التجنيدية

. .. by . ..
جوازات سفر المصريين
منعت وزارة الخارجية المصرية تجديد جوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم التجنيدية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الخميس، عن منع تجديد جوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج قبل تسوية مواقفهم التجنيدية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس إنها ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلقيا “طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي”.

وأوضحت أنه “حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج، فقد تقرر الآتي: فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية – سيعلن عنه لاحقاً – اعتباراً من ٢٠١٣/٨/١٤ لمدة 30 يوماً.

وأضافت “يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن ۱۹ عاماً وحتى سن ۳۰ عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن ٣٠ عاماً لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.

وأكدت أنه “لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم”.

البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع

الاسم – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وُجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الإلكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع.

ويبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 14 مليون مصري، معظمهم رجال، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي.

مصر: رجل أعمال شهير متهم بالاحتيال على شركة كندية بمبالغ كبيرة
بنك مصري يقبل إيداعات الأموال دون إفصاح عن مصدرها وخيارات للمصريين في الخارج
مصر: انقطاع التيار الكهربائي حتى منتصف أغسطس
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا