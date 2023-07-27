. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر: قنصلية الرياض جاهزة لتسوية الوضع التجنيدي للمصريين في السعودية

أعلنت القنصلية المصرية بالرياض عن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين في السعودية

. .. by . ..
القنصلية العامة المصرية بالرياض
أعلنت القنصلية العامة المصرية بالرياض استعدادها لتسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج

أعلنت القنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، عن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج لمن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من 19 عاماً وحتى 30 عاماً بالإضافة إلى الذين تجاوزوا الـ 30 عاماً لتسوية موقفهم التجنيدي.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، بحسب وسائل إعلام مصرية، إنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

وأوضح حنفي أن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع هي الاسم وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة جواز السفر وتاريخ الميلاد والرقم الثلاثي إن وجد وتاريخ مغادرة البلاد ودولة الإقامة والبريد الإلكتروني والبيانات البنكية الخاصة بالإيداع، على أن يتم سداد مبلغ 500 دولار / يورو على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن منع تجديد جوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج قبل تسوية مواقفهم التجنيدية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلقيا “طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي”.

وأوضحت أنه “حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج، فقد تقرر الآتي: فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية – سيعلن عنه لاحقاً – اعتباراً من ٢٠١٣/٨/١٤ لمدة 30 يوماً”.

وأضافت “يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن ۱۹ عاماً وحتى سن ۳۰ عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن ٣٠ عاماً لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.

وأكدت أنه “لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم”.

البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع

الاسم – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وُجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الإلكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع.

ويبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 14 مليون مصري، معظمهم رجال، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي.

مصر: منع تجديد جوازات سفر المصريين بالخارج قبل تسوية مواقفهم التجنيدية
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا