كشف موقع “ذا أتليتيك” أن السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، دخل في مرحلة جدية من المباحثات حول الانتقال إلى فريق النصر السعودي.

واشار الموقع إلى أن وكلاء أعمال ماني التقوا مع المدير الرياضي لنادي النصر جوران فوسيفيتش في فندق في البرتغال لمناقشة تفاصيل الانتقال.

ويتواجد ماني حاليا مع بايرن ميونيخ في البرتغال حيث يستعد الفريق البافاري للموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

وكان ماني البالغ من العمر 31 عاما انضم إلى بايرن الصيف الماضي، تاركا ليفربول مقابل 35 مليون دولار (45 مليون دولار) ووقع عقدا حتى عام 2025.

النصر يريد تعزيز صفوفه

وفي حال اتمام الصفقة سيلعب قائد السنغال إلى جانب اسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل بدوره إلى الفريق السعودي نهاية العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

وتعاقد النصر منذ نهاية الموسم المنصرم مع العديد من اللاعبين البارزين مثل مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي وسيكو فوفانا من لانس الفرنسي. كما يأملون في إتمام صفقة مع الظهير أليكس تيليس.

ولم يكن موسم ماني مع بايرن جيداً، حيث سجل سبعة أهداف فقط في 25 مباراة في البوندسليغا. وغاب عن العديد من مباريات الفريق بسبب إصابة في ساقه تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر، ما أسفر أيضا عن عدم مشاركته مع منتخب بلاده كأس العالم 2022 في قطر.

كما تم تعليق مشاركة ماني من اللعب وتغريمه من قبل بايرن في نيسان/أبريل بعد مشادة مع زميله في الفريق ليروي ساني.

توخيل يتخلى عن ماني

وكان مدرب الفريق البافاري توماس توخيل قد صرح لقناة “سبورت 1” أن السنغالي لم يرق إلى مستوى التوقعات، وقال: “الوضع التنافسي مرتفع للغاية، ووضع البداية ليس سهلا بالنسبة له. اللاعب يعرف ذلك أيضا، فهو يعرف رأيي ورأي النادي”.

ومنذ انتقال رونالدو إلى النصر، أصبحت الأندية السعودية قبلة للنجوم العالميين بما في ذلك كريم بنزيمة وروبن نيفيس ونغولو كانتي، كما كان من المنتظر انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم إلى الهلال السعودي، لكن وجهة الأخير تحولت في اللحظات الأخيرة إلى إنتر ميامي اللأميركي حيث من المتوقع أن يظهر للمرة الأولى الأسبوع المقبل.