نفاد كامل مخزون سيارة شاومي الجديدة خلال أول يوم من طرحها

أحدثت سيارة شاومي إس يو 7 (Xiaomi SU7) ضجة كبيرة في الصين ونفد كامل مخزون الشركة بالكامل بعد أن شهد موقع طلبات الشراء إقبالا كبيرا مع توافد الكثيرين على الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات شراء لسيارة السيدان التي تعمل بالبطارية والتي تتنافس مباشرة مع طراز تسلا Tesla Model 3، على الرغم من أن السيارة الكهربائية الصينية أكبر قليلاً وأرخص أيضًا.

وخلال الدقائق الأربعة الأولى تقدم أكثر من عشرة آلاف شخص في الصين على الطلب المسبق للسيارة عقب فسح المجال لطلب الشراء عبر الإنترنت وبعد 27 دقيقة فقط، تم تقديم 50 ألف طلب، وبحلول نهاية اليوم، تلقت شركة شاومي ما يقرب من 90 ألف طلب مسبق لسيارتها لتبيع بذلك كامل مخزونها المخصص لعام 2024.

وذكرت رويترز أن بعض من تقدموا بطلب الشراء بدفعة من 850 دولار قد ينتظرون 7 أشهر قبل استلام السيارة.