بفضل سيارتها الكهربائية SU7.. أسهم شاومي تقفز 15%

شهدت أسهم الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية “شاومي”، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبير يتجاوز الـ 15% مع افتتاح سوق هونغ كونغ.

ويأتي الارتفاع الكبير في أسهم “شاومي” على خلفية إتاحة الشركة الصينية يوم الخميس، سيارتها الكهربائية SU7 للحجز عبر متجرها الإلكتروني، بسعر رخيص نسبيا عن أسعار سيارات تسلا في الصين.

وقالت “شاومي” إن سعر سيارة SU7 سيكون أقل بنحو 4000 دولار من طراز 3 التابع لشركة تسلا الأمريكية، وأشارت إلى أن السيارة الجديدة سيكون لها نطاق قيادة أطول.

اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل، أظهر متجر شاومي عبر الإنترنت أن أوقات الانتظار للحصول على الإصدار الأساسي من SU7، لا تقل عن 5 أشهر حتى الأن.

وفي أعقاب ذلك كشفت “شاومي” عن تلقيها طلبات شراء لنحو 50 ألف سيارة من الإصدار الأساسي من السيارة في أقل من 27 دقيقة منذ بدء المبيعات في الصين.



وأمس الاثنين، أعلنت شركة السيارات الكهربائية أكس بانغ Xpeng الصينية عن تقديم دعم لشراء السيارات بقيمة تقدر بنحو 20 ألف يوان (2800 دولار) كما قدمت شركة نيو Nio الصينية، دعم لشراء السيارات بقيمة تقدر بنحو 10000 يوان (1400 دولار)، ووفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقالت شركة نيو إن تخفيضات الأسعار والعروض الترويجية التي تقدمها الشركات تأتي في أعقاب الجهود السياسية التي تبذلها الحكومة الصينية لتشجيع الاستهلاك.

وقالت شركة “لي أوتو”، التي تأتي معظم سياراتها مزودة بخزان وقود لتوسيع نطاق القيادة، يوم الاثنين إنها سلمت 28984 سيارة في مارس. وعلى الرغم من ارتفاعه مقارنة بشهر فبراير، إلا أن هذا الرقم أقل من خط التسليم الأخير لشركة “لي أوتو”. وخفضت الشركة في أواخر شهر مارس تقديراتها لتسليم الربع الأول بأكثر من 20 ألف مركبة.



وكانت شركة نيو Nio قد خفضت توقعاتها لتسليمات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، ببضعة آلاف من السيارات. وأعلنت الشركة يوم الاثنين الماضي عن تسليمها 11866 سيارة فقط خلال شهر مارس، وهو رقم أعلى بقليل من تسليمات شركة أكس بانغ Xpeng التي سلمت 9026 سيارة، فقط.

في حين أعلنت شركة Aito التابعة لشركة هواوي لإنتاج سيارات الطاقة الجديدة عن تسليم 31727 سيارة في مارس.



لكن تظل شركة بي واي دي BYD عملاق صناعة السيارات الكهربائية عالميا، حيث كشفت عن بيع 139902 سيارة ركاب تعمل بالبطارية في مارس، وبيعت 161729 سيارة هجينة، وارتفع إجمالي مبيعات سيارات الركاب من BYD الشهر الماضي بنسبة 14% تقريباً عن العام الماضي.