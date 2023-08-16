افتتح سادل كافيه اول مقهى له في مدينة كان بفرنسا، وبدأت رحلة سادل كافيه بعربة طعام فردية من دبي، ليزدهر في ما بعد ويغدو شبكة واسعة من 13 مقهاً مبهراً. فتحوّل من عربة طعام متواضعة إلى مقهى عصري أرسى معايير جديدة لقطاع المقاهي في الإمارات.

وخطفت سادل قلوب عشّاق القهوة المختصة في الإمارات، ومن هذا المنطلق، لا شكّ في أنّ توسّعها على النطاق العالمي سيرسي معايير جديدة لمجال المقاهي حول العالم.

وقد أعرب الفلاسي عن سروره بافتتاح المقهى في فرنسا، قائلاً: “سيساهم افتتاح سادل كافيه فرنسا في الارتقاء بالثقافة الإماراتية العريقة وكرم ضيافتها وتميّزها في مجال تحضير القهوة المختصة إلى مصاف العالمية. ويُعتبر هذا التوسّع خير شاهد على تميّز مقاهي سادل، ويشرّفنا أن نشارك تقاليدنا مع العالم”.

ويعتزم سادل كافيه افتتاح فرع جديد في لندن بشهر سبتمبر وآخر في الرياض بشهر أكتوبر. وتشكّل عمليات التوسّع هذه دليلاً على التزام المقهى بتوسيع آفاقه من أجل مشاركة ابتكاراته في مجال القهوة المختصة حول العالم.

واشتهر سادل كافيه بباقة واسعة الخيارات مثل القهوة المختصة و بستاشيو شيك والكريب والتوست بالأفوكادو والغرانولا، وصولاً إلى مجموعة متنوّعة من أصناف القهوة المختصة المصنوعة من أجود أنواع حبوب البنّ والمتوفرة في مشروبات ساخنة وباردة على حدٍّ سواء.