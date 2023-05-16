دبي فستيفال سيتي مول يطلق أكبر قاعة طعام في الشرق الأوسط

كشف دبي فستيفال سيتي مول، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، بالتعاون مع مجموعة زيمسكي، عن افتتاح ماركت آيلاند، أكبر قاعة طعام في الشرق الأوسط في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ويشكل افتتاح ماركت آيلاند تتويجاً لأعمال مجموعة زيمسكي، وهي إحدى أبرز المؤسسات الروسية في مجال العقارات التجارية الخاصة بقطاع الأغذية والمشروبات.

واختارت المجموعة، التي تتميز بمحفظة تضم أكثر من 150 مشروعاً في 16 مدينة حول العالم، دبي فستيفال سيتي مول لإطلاق مفهومها العالمي للأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.

وتقدم ماركت آيلاند، التي تمتد على مساحة 70 ألف متر مربع 53 منصة لتجارب تذوق الطعام مع مجموعة متنوعة من الأطباق مختلف المطابخ العالمية، وتتسع قاعة الطعام لما يزيد على 3500 مقعد، وتضم العديد من محطات الطعام والمساحات المخصصة، بالإضافة إلى الردهات وأركان المشروبات، بما فيها أول ركن مشروبات مرخص في مركز تجاري على مستوى دولة الإمارات.

وإلى جانب تجارب الطهو العالمية توفر قاعة الطعام الجديدة وجهة سياحية وترفيهية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الحية، بما فيها العروض الموسيقية المميزة، وإبداعات مجموعة من أبرز منسقي الأغاني في المنطقة، ما يمنحهم تجربة اجتماعية استثنائية، تجمع بين الترفيه والمأكولات والمشروبات.

وقال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في الإمارات: يسرنا التعاون مع مجموعة زيمسكي لافتتاح ماركت آيلاند، قاعة الطعام الأولى من نوعها، في دبي فستيفال سيتي مول، ونؤكد التزامنا بتقديم تجارب مأكولات ومشروبات وترفيه استثنائية، لتلبية تطلعات زبائننا، التي تعتبر أولويتنا الأساسية في مجموعة مراكز تسوق الفطيم، كما نفخر بتوفير مساحة راقية، تجمع بين تجارب الطعام والترفيه، وتضم خيارات واسعة من مفاهيم الطهو المختلفة.