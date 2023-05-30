دبي، سيتي ووك ترتقي بمشهد فنون الطهي مع افتتاح 9 مطاعم جديدة

أعلنت سيتي ووك، عن انضمام 9 مطاعم جديدة إلى هذه الوجهة الراقية لتشكل إضافة قيّمة إلى مشهد فنون الطهي النابض بالحياة الذي تزخر به محفظتها الغينة بتقديم أشهى النكهات والمأكولات.

وتهدف تلك المطاعم إلى تلبية رغبات الذوّاقة المحترفين عبر توفير قائمة مأكولات حديثة ومبتكرة تضم أطباقاً غنية المذاق ورائعة وسط أجواء تتسم بالهدوء والحياة الاجتماعية، الأمر الذي يفي بمتطلبات كل عشّاق الطعام .

مطعم منت

فميا يلي المزيد من المعلومات المتعلقة بتلك الأماكن الزاخرة الجديدة:

يشكل مطعم “منت” وجهة مثالية للتمتع بفنون الطهي حيث يصطحب ضيوفه في رحلة غنية بالنكهات. سوف يجعل هذا المطعم رواده يعيشون أجواء المغامرات مع كل طبق يقدمه، بدءاً من وجبات الإفطار الشهية ومروراً بالقهوة المحمّصة بحرفية عالية وصولاً إلى مجموعة من خيارات الأطعمة المغذيّة. لا تدعوا فرصة عروض القهوة التي يتميّز بها هذا المكان تفوتكم، بالإضافة إلى عصير الليمون والموكتيلات اللذيذة والشاي والكمبوشا التي يتم إعدادها يدوياً.

المكان: سيتي ووك، ذا كورتيارد. للحجز، 04 255 4247.

مطعم ماسيموز الايطالي

استمتع بتذوّق النكهات الإيطالية الأصيلة في مطعم “ماسيموز” الإيطالي. يجسّد هذا المكان جوهر مشهد الطهي الحقيقي للمطبخ الإيطالي مع كل قضمة، بما في ذلك الباستا الشهية والبيتزا المخبوزة على الحطب والحلويات اللذيذة.

المكان: سيتي ووك، “ذا كورتيارد”. للحجز، 04 283 6577.

مطعم تانغ

بمجرّد دخولك إلى مطعم “تانغ”، سوف تشعر وكأنك انتقلت إلى شوارع آسيا النابضة بالحيوية. وبإمكان الضيوف الاستمتاع بـ”شاي الفقاعات” ومجموعة متنوعة من الحلويات الشهية، وكلها يتم إعداها بحرفية مع الالتزام بمعايير الجودة واستخدام مكوّنات صحية.

المكان: سيتي ووك بوليفارد، المبنى 8.للحجز، 04 329 1887.

مطعم نولا بيجو بيسترو وبار

عِش الأجواء المستوحاة من نيو أورلينز المفعمة بالحيوية في “نولا بيجو بيسترو وبار”. يجلب هذا المكان المفعم بالحياة روحية “بيغ إيزي” إلى “سيتي ووك”، إذ يجمع بين مطبخ الكاجون والكريول وموسيقى الجاز والكوكتيلات المصنوعة يديوياً تحت سقف واحد.

المكان: “سيتي ووك”، “ذا سكوير”. للحجز، 04 334 4098.

مطعم بون بيرد

دلل نفسك بتناول المأكولات الشهية التي لا تُقاوم في “بون بيرد”. يشتهر هذا المطعم بتقديم الأطباق الصحية مثل الدجاج المقلي الخالي من الهرمونات والمضادات الحيوية والخالي من المواد الحافظة بخمس نكهات مختلفة. وتترافق كل تلك الخيارات مع مجموعة من الأطباق الجانبية والصلصات اللذيذة التي تُقدم مع ابتسامة.

المكان: “سيتي ووك بوليفارد”، مبنى 9. للحجز، 04 228 2656.

مطعم اوبلاي

يقدم “اوبلاي” الذي يشكل إضافة جديدة رائعة إلى “سيتي ووك” المأكولات على مدار اليوم، وهو ما يجعله ملاذاً هادئاً بعيداً عن روتين الحياة اليومي الصاخب حيث بإمكان روّاده الانخراط في رحلة مشوّقة في عالم الطهي توقظ الأحاسيس.

لمكان: “سيتي ووك بوليفارد”، مبنى 21A. للحجز، 04 887 556.

مطعم أرابيسكا

اكتشف بنفسك فنون الطهي التقليدية الغنية التي تشتهر بها منطقة الشرق الأوسط في مطعم “أرابيسكا” في “سيتي ووك”. يقدم هذا المطعم الأنيق أرقى النكهات في المنطقة، حيث تزخر قائمة مأكولاته بالعديد من الأطباق مثل الكباب برائحته الشهية والمقبلات والحلويات الرائعة. كما يتميّز “أرابيسكا” بأجوائه المريحة البعيدة عن التكلّف حيث يمكنك الالتقاء بالأصدقاء والاستمتاع بفنجان من القهوة والمناظر الجميلة لعروض النافورة في “سيتي ووك”.

المكان: منطقة “نافورة سيتي ووك”. للحجز، 04 442 1787.

مطعم بيبيز بيري بيري

استعد لتذوق مجموعة من النكهات اللاذعة في “بيبيز بيري بيري”. يشتهر هذا المطعم بتقديم الدجاج الفريد من نوعه المشوي على اللهب والمتبل بصلصة بيري بيري، ويعد بتجربة رائعة في عالم الطهي. وتشمل النكهات على المانجو والليمون والليمون الحامض والأعشاب والصلصات الحارّة المعتدلة والقوية والحارة جداً واللاذعة.

المكان: “سيتي ووك بوليفارد”، المبنى 10. للحجز، 04 835 7239.

مطعم نايتجار

مطعم نايتجار هو من الأماكن الشهيرة في دبي بتحميص البن بحرفية عالية وتخمير المشروبات المصنوعة يدوياً في الصنبور الخالية من الكحول، وسط أجواء مبهجة في جميع الأوقات. فكل شيئ موجود هنا، بدءاً من خلطات القهوة المذهلة ووصولاً إلى مشروبات النيترو الباردة المتنوعة. غير أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، بل هنالك مجموعة من الأطباق المميّزة المطبوخة على الفحم التي تُقدم ضمن وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

المكان: سيتي ووك، ذا كورتيارد .للحجز، 04 341 2440.