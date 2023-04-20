فيديو: مطار البحر الأحمر السعودي يستعد لاستقبال المسافرين

(أريبيان بزنس) – يستعد مطار البحر الأحمر الدولي لخدمة مشروع البحر الأحمر على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية لاستقبال المسافرين وتشغيل رحلاته “قريباً”.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، اليوم الخميس، إن هذا المطار يأتي بموقعه الفريد الذي يربط دول العالم كما سيخدم العالم مليون سائح سنوياً قادمين برحلات داخلية دولية وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 900 مسافر في الساعة.

فيديو | قريبا.. مطار البحر الأحمر الدولي يستعد لاستقبال المسافرين #الإخبارية pic.twitter.com/OAP5MzHEzM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023

في حين قالت شركة البحر الأحمر الدولية في تغريدة بموقع تويتر “يستعد #مطار_البحر_الأحمر_الدولي لاستقبال المسافرين، بموقعه الفريد الذي يربط دول العالم بوجهاتنا المستدامة؛ فالأعمال الإنشائية على وشك الانتهاء لتشغيل الرحلات قريباً.

نحن في #البحر_الأحمر_الدولية نتحدى الزمن بالإنجاز تحقيقا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030“.

يستعد #مطار_البحر_الأحمر_الدولي لاستقبال المسافرين، بموقعه الفريد الذي يربط دول العالم بوجهاتنا المستدامة؛ فالأعمال الإنشائية على وشك الانتهاء لتشغيل الرحلات قريباً.



نحن في #البحر_الأحمر_الدولية نتحدى الزمن بالإنجاز تحقيقا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/L2jq0iaS6b — البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) April 19, 2023

ولم تذكر الشركة -المطورة لوجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”- اللذان يعدان من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، ويهدف المشروعان إلى إرساء معايير جديدة لبناء قطاع سياحي مستدام في المملكة العربية السعودية- موعداً محدداً لتشغيل المطار.

وكانت شركة البحر الأحمر الدولية أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن تعيين شركة ريم الإمارات السعودية لتشييد واجهة مستدامة لمطار البحر الأحمر الدولي (RSI) ويشمل ذلك تشييد سقف المطار.

وسيضم المطار خمس محطات صغيرة منفصلة، الأمر الذي سيتيح إغلاق أجزاء من المطار خلال فترات التشغيل المنخفض، وبالتالي تقليل الحاجة لتبريد كامل أقسام المطار والتسبب بهدر الطاقة.

وسيتم تشغيل المطار بالكامل بالاعتماد على الطاقة المتجددة، مما يدعم طموح وجهود شركة البحر الأحمر الدولية للوصول لعصر الحياد الكربوني وتحقيق صفر انبعاثات كربونية في تصميم وتطوير وتشغيل المطارات.

ووفق الخطة الزمنية المحددة، سيتم استقبال أول زوار الوجهة في 2023، وبطاقة استيعابية تصل إلى 900 مسافر بالساعة، ومليون سائح سنوياً من داخل المملكة وخارجها بحلول العام 2030.

ووقعت شركة تجمع مطارات الثاني وشركة البحر الأحمر الدولية، يوم 8 فبراير/شباط الماضي، اتفاقية تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي بالسعودية.

وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من جهة البحر الأحمر التي تضم 16 فندقاً في 2023.

وتتألف وجهة البحر الأحمر عند اكتمالها في 2030 من 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية، إضافة إلى أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، وستضم الوجهة كذلك مطاراً دولياً، ومراسٍ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.