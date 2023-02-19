. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

شركة البحر الأحمر الدولية ترسي عقداً يوفر تجارب رقمية لموظفيها

شركة البحر الأحمر الدولية هي الشركة المطورة لوجهتي البحر الأحمر وأمالا اللذان يعدان من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم

تعد شركة البحر الأحمر الدولية واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم

. .. by . ..
شركة البحر الأحمر الدولية ترسي عقداً يوفر تجارب رقمية لموظفيها

كشفت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية، اليوم الأحد، عن إرساء عقد خدمات لتطوير تطبيق جديد سيوفر تجارب رقمية سلسة لموظفي الشركة.

وسيعمل التطبيق عند اكتماله كمنصة تتيح خدمات ومزايا لتسهيل الأعمال اليومية للآلاف من موظفي شركة البحر الأحمر الدولية في المقر الرئيسي ومواقع مشاريعها ووجهاتها المستدامة، كما سيتمكن موظفي “البحر الأحمر الدولية” من تجربة كافة الخدمات والأنشطة المتاحة، وحجز الاجتماعات الافتراضية فضلاً عن متابعة معاملاتهم واتمام مهامهم اليومية.

وأوضحت الشركة أن إطلاق التطبيق سيتم على ثلاثة مراحل، حيث ستكتمل المرحلة الأولى خلال عام 2023، وستليها المزيد من المراحل لضمان أن يشمل التطبيق مجموعة شاملة من الخدمات الإدارية وخدمات الموظفين.

وشركة البحر الأحمر الدولية هي الشركة المطورة لوجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”- اللذان يعدان من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، ويهدف المشروعان إلى إرساء معايير جديدة لبناء قطاع سياحي مستدام في المملكة العربية السعودية

وتعد شركة البحر الأحمر الدولية واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم من خلال تبنّي نموذج أعمال قائم على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات السكانية وبيئات العمل وقطاع الضيافة والفندقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا