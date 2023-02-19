كشفت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية، اليوم الأحد، عن إرساء عقد خدمات لتطوير تطبيق جديد سيوفر تجارب رقمية سلسة لموظفي الشركة.

وسيعمل التطبيق عند اكتماله كمنصة تتيح خدمات ومزايا لتسهيل الأعمال اليومية للآلاف من موظفي شركة البحر الأحمر الدولية في المقر الرئيسي ومواقع مشاريعها ووجهاتها المستدامة، كما سيتمكن موظفي “البحر الأحمر الدولية” من تجربة كافة الخدمات والأنشطة المتاحة، وحجز الاجتماعات الافتراضية فضلاً عن متابعة معاملاتهم واتمام مهامهم اليومية.

وأوضحت الشركة أن إطلاق التطبيق سيتم على ثلاثة مراحل، حيث ستكتمل المرحلة الأولى خلال عام 2023، وستليها المزيد من المراحل لضمان أن يشمل التطبيق مجموعة شاملة من الخدمات الإدارية وخدمات الموظفين.

وشركة البحر الأحمر الدولية هي الشركة المطورة لوجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”- اللذان يعدان من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، ويهدف المشروعان إلى إرساء معايير جديدة لبناء قطاع سياحي مستدام في المملكة العربية السعودية

وتعد شركة البحر الأحمر الدولية واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم من خلال تبنّي نموذج أعمال قائم على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات السكانية وبيئات العمل وقطاع الضيافة والفندقة.