اندماج البحر الأحمر للتطوير وأمالا في البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير في المملكة العربية السعودية ومشروع “أمالا” عن اندماجهما اليوم الثلثاء لتأسيس شركة “البحر الأحمر الدولية”.

وذكر الإعلان أن شركة “البحر الأحمر الدولية” واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم من خلال تبنّي نموذج أعمال قائم على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات السكانية وبيئات العمل وقطاع الضيافة والفندقة. وباعتبارها الجهة المطورة لوجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”، وهما وجهتان سياحيتان فاخرتان ومتجددتان ستعملان على إرساء معايير جديدة لبناء قطاع سياحي مستدام في المملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من كونها من رواد الممارسات المسؤولة في مجال التنمية المستدامة والتطوير، تنفذ شركة “البحر الأحمر الدولية” مشاريع تسهم على نحو فعال في تعزيز رفاهية الضيوف والمجتمعات والبيئة.

وكشف الإعلان عن مفهوم شعار جديد وعلامة تجارية مستوحاة من البحر الأحمر.

وتسير الوجهة المطلة على البحر الأحمر على المسار الصحيح لاستقبال الزوار بحلول أوائل عام 2023، وقد توسعت مسؤوليات “البحر الأحمر الدولية” للإشراف على أكثر من 10 مشاريع على طول ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التوسع في المملكة في المستقبل.

وقال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “يمثل الإعلان اليوم بداية مسيرتنا كمطور عالمي حقيقي يمكنه قيادة الفئة نحو نموذج جديد للتطوير. ونحن مدعومون من قبل أشخاص غير عاديين من المملكة وخارجها، ولدينا المهارات والمعرفة والخبرة المطلوبة للنجاح على المسرح العالمي”.

وتابع : “نحن لا نقوم فقط بتوسيع بصمتنا للمساعدة في خلق فرص اقتصادية هائلة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الريالات لشعب المملكة العربية السعودية، بل نرغب في وضع معايير عالمية جديدة في مجال التنمية وإلهام الصناعة للقيام بما هو أفضل”.

يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أطلق في أيلول / سبتمبر 2018، مشروع “أمالا” كوجهة سياحية فخمة على ساحل البحر الأحمر، حيث سيتكفل بالتمويل الأوّلي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غربي المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.