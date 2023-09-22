نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي، محظورات استخدام العلَم الوطني،تزامناً مع اليوم الوطني السعودي.



و أوضحت من خلال حسابها على “إكس” تويتر سابقا، أنواع العلم واستخداماته، مشددة على أنه يُحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة، كما يُحظر استعماله كعلامة تجارية، أو لأغـراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما تم النص عليه نظاماً.





و قالت أنه يجب ألا يثبت علم المملكة أو يشد على السارية بل يكون دائماً واقـفـاً وحر الحركة، وألا يُستخدم كأداة لربط أو حمل شيء ما، ويجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات.







كما أكدت على أنه يُحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، أو طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها، ويجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع إي إضافات عليه بأي صورة كانت، وألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان، وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.





ووفقاً لتوضيحات الوزارة، يجب ألا يُرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبداً مهما كانت الظروف، ويحظر تنكيـس علم السعودية أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، ويجب ألا يلامس العلم أي شيء أدني منه (أرض ـ ماء ـ طاولة)، وألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات، كما يجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلفه أو اتساخه.

كما نوهت إلى عقوبة إسقاط علم السعودية والتي حددتها بالسجن لمدة عام، وغرامة 3 آلاف ريال.



وأشارت إلى أنواع العلم السعودي في 4 مواضع وهي:



ـ علم الاستعراض: للأنشطة خارج المباني، كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية.

ـ علم السارية: للأنشطة داخل المباني والقاعات.

ـ علم المكتب: المستخدم على الطاولة.

ـ علم السيارة: للسيارات الدبلوماسية والوفود.



وفيما يتعلق بألوان العلم، بينت «الداخلية» أنه الأخضر الزاهي المعروف بالأخضر الزمردي، لون السيف والشهادتين هو الأبيض الثلجي.

