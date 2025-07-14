مجاناً لمليون سعودي وسعودية، برنامج تعليم مهارات الذكاء الاصطناعي

أعلن في المملكة العربية السعودية عن تجديد الدعوة لمليون سعودي وسعودية للتسجيل في مبادرة “مليون سعودي للذكاء الاصطناعي – سماي” وهو مجاني وباللغة العربية لجميع المواطنين والمواطنات. ويهدف البرنامج لتعليم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتزويد المتدربين من مختلف الأعمار بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات. ويُنفذ عن بُعد ووفق أعلى المعايير الدولية. ويحصل المتدربون على شهادة تدريب معتمدة من “سدايا” بعد إنهاء ساعات التدريب. ويتاح التسجيل عبر الرابط: https://samai.futurex.sa. وتنفذ البرنامج وتدعمه كل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للمناهج، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتتزامن هذه الدعوة مع اعتماد منهج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي 2025 – 2026م. ويهدف البرنامج لتأهيل الأجيال القادمة وتمكينها من أدوات العصر الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ويتميز البرنامج بتقديم تعليم نوعي يعزز تنافسية المملكة العالمية.

كما يهدف لرفع جاهزية المواطنين والمواطنات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في حياتهم اليومية. ويدعم الابتكار وتحفيز الاقتصاد المعرفي وبناء اقتصاد رقمي مستدام.