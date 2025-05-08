“سماي” لتدريب مليون سعودي وسعودية على الذكاء الاصطناعي

أعلن في السعودية عن مبادرة وطنية بعنوان “مليون سعودي للذكاء الاصطناعي-سماي” التي تسعى إلى تدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الاهتمام ببناء القدرات الوطنية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية تقريراً عن دعوة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين والمواطنات إلى التسجيل في “سماي” أول مبادرة وطنية بعنوان “مليون سعودي للذكاء الاصطناعي-سماي” وستتيح المبادرة للمتدربين التزود بالمهارات والمعارف حول تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، واستخداماتها وأخلاقياتها، والتدرب على المهارات والأدوات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال والحياة اليومية.

وستتيح المبادرة للجميع التفاعل مع عالم يقوده الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن بناء مستقبل تعزز فيه التقنية الإمكانات البشرية، والتعرّف على المهارات الأساسية لدمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال والحياة اليومية بشكل فعال وآمن.

وصممت المبادرة وفق معايير دولية لتسهم في تعزيـز المعرفة والفهم العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المحوري في تحقيـق التطـور على المستوى العالمي، وذلك بما يسهم في توفير فرص التعلم المسـتمر في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيكون برنامج التدريب في هذه المبادرة عن بُعد، وسيمنح المتدرب بعدها شهادة تدريب معتمدة من “سدايا” في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.





التسجيل في المبادرة عبر الرابط التالي https://samai.futurex.sa

كن جزءاً من بناء المستقبل الوطني من خلال مبادرة مليون سعودي للذكاء الاصطناعي #سماي

سجل الآن:https://t.co/wNHkKwlUea

#مليون_سعودي_AI pic.twitter.com/QBld4vUXaD — SDAIA (@SDAIA_SA) May 7, 2025