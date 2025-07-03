أكثر من 330 ألف سعودي وسعودية تدربوا على استخدام الذكاء الاصطناعي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أكثر من 330 ألف سعودي وسعودية تدربوا على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله الغامدي، أن المبادرات والشراكات التي نفذتها “سدايا” مع الجهات الحكومية جعلت المملكة الأولى عالميًا في تمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي والثانية عالميًا في الوعي المجتمعي وفق مؤشر ستانفورد. وأشاد بالشراكة مع وزارة التعليم لبناء بيئة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الوطنية في التقنية المتقدمة.

إنجازات تم توثيقها

مبادرة “أذكى” : شارك فيها أكثر من 260 ألف طالب وطالبة، وتأهل للمرحلة النهائية 10 آلاف منهم.

: شارك فيها أكثر من 260 ألف طالب وطالبة، وتأهل للمرحلة النهائية 10 آلاف منهم. مبادرة “الطريق إلى أذكى” : دربت أكثر من 570 ألف طالب وطالبة على مفاهيم الذكاء الاصطناعي

: دربت أكثر من 570 ألف طالب وطالبة على مفاهيم الذكاء الاصطناعي مبادرة “سماي” : مكنت حتى الآن أكثر من 330 ألف مواطن ومواطنة من الذكاء الاصطناعي

: مكنت حتى الآن أكثر من 330 ألف مواطن ومواطنة من الذكاء الاصطناعي مبادرة “مبرمجي ذكاء المستقبل” : دربت أكثر من 10,000 معلم ومعلمة.

: دربت أكثر من 10,000 معلم ومعلمة. منصة “إحسان” : تجاوزت تبرعاتها 12 مليار ريال خلال أربع سنوات، وأسهمت في تمويل مشاريع تعليمية بقيمة أكثر من 450 مليون ريال استفاد منها أكثر من 955 ألف طالب وطالبة.

: تجاوزت تبرعاتها 12 مليار ريال خلال أربع سنوات، وأسهمت في تمويل مشاريع تعليمية بقيمة أكثر من 450 مليون ريال استفاد منها أكثر من 955 ألف طالب وطالبة. محفظة وقفية تعليمية عبر “إحسان” : تجاوزت تبرعاتها 370 مليون ريال لدعم المنح والبعثات التعليمية.

: تجاوزت تبرعاتها 370 مليون ريال لدعم المنح والبعثات التعليمية. تسع جمعيات غير ربحية بإشراف “سدايا” لتعزيز التعليم والتدريب ورفع الوعي المجتمعي، وسجلت أكثر من 8,100 ساعة تطوعية بمشاركة أكثر من 300 متطوع.

كل هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم بناء مجتمع معرفي تفاعلي ومسؤول