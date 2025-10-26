. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

كيف يمكن تمديد تأشيرة خروج وعودة العمالة السعودية؟

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية خطوات الوصول لخدمة تمديد تأشيرة خروج وعودة للعمالة الأجنبية في السعودية

. .. by . ..
تمديد تأشيرة العمالة
تمديد تأشيرة العمالة

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية خطوات الوصول لخدمة تمديد تأشيرة خروج وعودة للعمالة المهنية الأجنبية في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية التي تخدم أصحاب المنشآت.

خطوات الوصول للخدمة

وقال الجوازات السعودية في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس السبت “خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، تتيح هذه الخدمة الإلكترونية لصاحب المنشأة أو المفوض من تمديد تأشيرة خروج وعودة للعمالة المهنية”.

  • خدمات أعمالي
  • خدمات
  • التأشيرات
  • اختيار المنشأة
  • اختيار العامل
  • اختيار خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا