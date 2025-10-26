كيف يمكن تمديد تأشيرة خروج وعودة العمالة السعودية؟

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية خطوات الوصول لخدمة تمديد تأشيرة خروج وعودة للعمالة المهنية الأجنبية في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية التي تخدم أصحاب المنشآت.

خطوات الوصول للخدمة

وقال الجوازات السعودية في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس السبت “خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، تتيح هذه الخدمة الإلكترونية لصاحب المنشأة أو المفوض من تمديد تأشيرة خروج وعودة للعمالة المهنية”.

خدمات أعمالي

خدمات

التأشيرات

اختيار المنشأة

اختيار العامل

اختيار خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة

