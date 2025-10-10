كم تتوقع حجم التأشيرات التي تصدرها السعودية يومياً؟

كشف تقرير أن المملكة العربية السعودية تصدر يومياً نحو 55 ألف تأشيرة أي 39 تأشيرة في الدقيقة ما معناه تأشيرة واحدة كل ثانية ونصف الثانية في رقم يعكس سرعة التحول الرقمي وكفاءة منظومة السفر السعودية.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية ليل أمس الأربعاء أنه في مؤشّر جديد على الانفتاح المتسارع وتنامي مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة، كشف تقرير حديث صادر من وزارة الخارجية السعودية، أن بعثات المملكة حول العالم خلال الـ 90 يوماً الماضية (الربع الثالث من عام 2025) أصدرت أكثر من 5 ملايين تأشيرة شملت العمرة والسياحة والزيارة العائلية والإعفاء الإلكتروني.

العمرة

وتصدّرت تأشيرات العمرة المشهد بعدد تجاوز 3.27 ملايين تأشيرة، ما يمثل نحو 65 بالمئة من إجمالي التأشيرات الصادرة، تلتها التأشيرات السياحية بـ 590.7 ألف تأشيرة، فيما بلغت الزيارات العائلية أكثر من 512.7 ألف تأشيرة، وسُجل إصدار 84.4 ألف تأشيرة إعفاء إلكتروني، في قفزة رقمية تعكس تسارع التحول التقني في منظومة السفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وقال التقرير إن السعودية لا تكتفي باستقطاب الزوار، بل ترسم ملامح مشهد عالمي جديد يجمع بين الروح والاقتصاد والتقنية، في وقت تتجه فيه بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع عدد الزوار إلى 150 مليون زائر سنوياً.

تأشيرة العمرة في الصدارة

وحافظت تأشيرات العمرة على موقعها في صدارة الإحصائية، مسجلة 3.276.751 تأشيرة خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعكس الزخم الكبير الذي تشهده الزيارات لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل منظومة متطورة من الخدمات الرقمية التي تتيح استخراج التأشيرات خلال دقائق، إلى جانب تحسن البنية التحتية في النقل الجوي والسككي، وتوسع المنشآت الفندقية لاستيعاب الأعداد المتنامية من الزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

السياحة

سجّل القطاع السياحي قفزة نوعية، إذ بلغ عدد تأشيرات السياحة 590.714 تأشيرة خلال الربع الثالث وحده، مستفيداً من تنوع الفعاليات والمواسم الكبرى التي جعلت من المملكة وجهة إقليمية جاذبة.

ومن أبرز تلك الفعاليات موسم الرياض والعلا والدرعية، التي استقطبت مئات الآلاف من الزوار عبر التأشيرات الإلكترونية الفورية، مما يعكس نجاح استراتيجية المملكة العربية السعودية في تحويل المواسم الثقافية والترفيهية إلى رافد اقتصادي وسياحي عالمي.

كما أسهمت تأشيرة العبور المجانية لمدة 96 ساعة في تعزيز حركة السياحة العابرة، وربط الوجهات الدينية بالسياحية في تجربة موحدة للزائر.

التأشيرات العائلية

بلغ عدد تأشيرات الزيارة العائلية نحو 512.701 تأشيرة، ما يعكس المكانة الاجتماعية والإنسانية للمملكة كمركز يجمع ملايين المقيمين وعائلاتهم.

وأسهمت المنصات الإلكترونية مثل منصة “إنجاز” في تسريع الموافقات وخفض زمن المعالجة، لتصبح الزيارة العائلية من أسرع أنواع التأشيرات نموًا خلال العام.

إعفاء إلكتروني

من أبرز التحولات الحديثة تسجيل 84.469 تأشيرة إعفاء إلكتروني، وهي صيغة رقمية حديثة تمنح لمواطني عدد من الدول حق الدخول دون تأشيرة مسبقة، ضمن جهود تسهيل الحركة العالمية نحو المملكة.

ويُعد هذا التوجه نقلة نوعية في مسار الانفتاح السعودي، إذ يواكب التحول الرقمي في الخدمات القنصلية ويعزز من جاذبية المملكة للمستثمرين والسياح على حد سواء، في إطار سعيها لرفع عدد الزوار الدوليين إلى 150 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، بدءاً من يوم 10 يونيو/حزيران 2025 مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة، إيذاناً ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.