لأول مرة.. إتاحة أداء العمرة لحاملي جميع التأشيرات

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، حديثاً، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة العربية السعودية وذلك للمرة الأولى.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الحج والعمرة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن هذه التأشيرات تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

واستحدثت الوزارة، مؤخراً، منصة “نسك عمرة” وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيًاً بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في يناير/كانون الثاني أن القدوم لأداء العمرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي سهل وميسَّر، ومتاح في كل الأوقات عبر مختلف المنافذ.

وأوضحت الوزارة، حينها، أن الخطوات هي القدوم مباشرة عبر المنافذ البرية والجوية، وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك.

وأضافت أن زيارة الروضة الشريفة في المدينة المنورة، يتطلب الحجز المسبق عبر تطبيق نسك.

وفي سياق منفصل، الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤخراً، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول من تاريخ 1 / 3 / 1447هـ إلى 30 / 3 / 1447هـ بلغ 115 دقيقة (أقل من ساعتين) وبلغت نسبة من أدَّى من المعتمرين الطواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام 87 بالمئة.

وأوضحت الهيئة أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت 46 دقيقة، ومدة السعي 47 دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف 12 دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة 10 دقائق.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، بدءاً من يوم 10 يونيو/حزيران 2025 مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة، إيذاناً ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكرت وزارة الحج حينها أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة سيتم ابتداءً من يوم غد (11 يونيو/حزيران 2025) عبر تطبيق “نسك”، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر.

وأضافت الوزارة أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكراً، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين، وتستمر الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بعدة لغات، وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للمعتمرين، بما يعكس الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

ويوم 20 أغسطس/آب الماضي، أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم خدمة “نسك عمرة”، في خطوة نوعية تمكّن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم، دون الحاجة إلى أي وسيط وذلك عبر المنصة https://umrah.nusuk.sa/

وتعد خدمة “نسك عمرة” أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفتهم من خلال منصة “نسك عمرة”، حيث تتيح الخدمة الجديدة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، الإقامة، والمواصلات، والجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، ابتداءً من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة، بما يحقق تجربة ميسّرة وثرية.

وأكّدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة “نسك عمرة” يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر استضافة أكبر عدد من المسلمين وتمكينهم من أداء شعيرتي الحج والعمرة بسهولة ويسر، وتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن في المملكة.