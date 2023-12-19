“تأشيرة سعودية”.. منصة جديدة موحدة للتأشيرات

أطلقت المملكة العريبة السعودية اليوم منصتها الموحدة للتأشيرات تحت اسم”تأشيرة السعودية”، التي تم ربطها مع أكثر من 50 جهة حكومة.

المنصة التي أعلن عن تدشينها خلال فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض، هي منصة رقمية وطنية تشاركية لجميع الجهات الحكومية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري، أن المنصة تهدف لتسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، واستقطاب المزيد من السياح خلال السنوات المقبلة، ومواصلة رحلة التطور الرقمي من خلال الدور الفعال لوزارة الخارجية لوصول المستفيد إلى تجربة متكاملة.

كما توفر آليات متقدمة وموحدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومة لإتاحة فرصة الحصول على التأشيرات لحضور الفعاليات المختلفة بالمملكة، و تسهم في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة البيانات، حيث إنها مربوطة بأكثر من 30 هيئة ووزارة وقطاعا خاصا، لتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات، من بينها تأشيرة الحج، أو الزيارة بغرض العمرة، أو السياحة أو العمل، فضلا عن تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاعا خاصا من خلال التأشيرة الحكومية.



وبذلك تكون السعودية أقرب إلى الوصول إلى أهداف المساع الخليجية لإطلاق التأشيرة السياحة الموحدة خليجيا، والتي فوض وزراء الداخلية على عمل اللازم لتنفيذها بحسب إعلان قمة الدوحة نوفمبر الماضي.

المنصة أيضا جاءت تماشيا مع خطط السعودية في تحقيق أهدافها لزيادة عدد السياح في المملكة والمستهدفة أن يصل لـ150 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030.



فيديو | مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية: أهم سمات منصة تأشيرة السعودية #ملتقى_الحكومة_الرقمية #الإخبارية pic.twitter.com/whKR7TzIJY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2023