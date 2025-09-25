الشروط والخطوات المطلوبة لاستقدام الزوجة إلى المملكة العربية السعودية في 2025

ما الشروط الأساسية والخطوات المطلوبة لاستقدام الزوجة إلى المملكة العربية السعودية؟

الشروط الأساسية تشمل ما يلي:

صلاحية الإقامة: يجب أن تكون إقامة الزوج (مقدم الطلب) سارية المفعول لمدة لا تقل عن 90 يومًا (3 أشهر).

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز سفر الزوجة ساري المفعول لمدة كافية (عادة لا تقل عن 6 أشهر عند تقديم طلب التأشيرة).

المهنة المسموح بها: يجب أن تكون مهنة الزوج مُدرجة ضمن المهن المسموح لها بالاستقدام العائلي. يمكن التحقق من ذلك عبر منصة أبشر.

المقدرة المالية: قد يُطلب إثبات المقدرة المالية للزوج لدعم أسرته، ويُطلب في بعض الأحيان خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية.

حساب أبشر: يجب أن يكون لدى الزوج حساب مُفعّل على منصة “أبشر“.

مدة الإقامة: قد يُشترط ألا تقل مدة إقامة الزوج في المملكة عن فترة محددة (في بعض الأحيان 3 أشهر) قبل التقدم بالطلب.

عدد الزوجات: لا يُسمح بطلب استقدام أكثر من زوجة واحدة.

خطوات استقدام الزوجة

تتم عملية الاستقدام بشكل إلكتروني في البداية عبر منصة أبشر، ثم استكمال الإجراءات في بلد الزوجة:

الدخول إلى منصة أبشر:

تسجيل الدخول إلى منصة “أبشر” للمقيمين (أفراد) https://my.gov.sa/ar/services/116997.

تقديم طلب الاستقدام:

-اختيار “خدماتي”.

-اختيار “الإدارة العامة لشؤون الوافدين” أو ما يماثلها.

-اختيار “طلب تأشيرة استقدام جديد” أو “استقدام العوائل للمقيمين أو خدمة إلكترونية تمكّن الفرد من إصدار هوية مقيم (إقامة) لأحد أفراد الأسرة أو للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونياً عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة الجهة.”.

-إدخال البيانات المطلوبة للزوجة وتأكيد الطلب.

انتظار الموافقة: يتم انتظار رسالة الموافقة على الطلب.

طباعة النموذج وتصديقه: بعد الموافقة، يتم طباعة نموذج طلب الاستقدام (الورقة الصفراء) وتوقيعه من الكفيل وتصديقه من الغرفة التجارية في المملكة.

سداد الرسوم: سداد رسوم تأشيرة الاستقدام المطلوبة في البنوك المعتمدة.



إجراءات بلد الزوجة:

تقديم طلب التأشيرة في ممثلية المملكة العربية السعودية (السفارة أو القنصلية) في بلد الزوجة أو عبر المكاتب المعتمدة مثل “تأشير” أو “إنجاز”.

إرفاق المستندات المطلوبة (انظر أدناه).

إجراء الفحص الطبي في أحد المراكز المعتمدة من السفارة السعودية.

– يتم منح الزوجة تأشيرة الدخول إلى المملكة.

المستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة (قد تختلف حسب الجنسية والقنصلية)



تشمل المستندات الأساسية:

نموذج طلب الاستقدام الإلكتروني (مطبوع ومصدق من الكفيل والغرفة التجارية).

خطاب موافقة الكفيل (مصدق من الغرفة التجارية).

أصل وصورة من إقامة الزوج (سارية المفعول).

أصل وصورة من جواز سفر الزوجة (ساري المفعول).

أصل وصورة من عقد الزواج (موثق ومصدق من الجهات الرسمية في بلد الزواج ومن وزارة الخارجية السعودية).

صورة شخصية للزوجة (مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، وبزي رسمي أو حجاب غير أبيض للمحجبات).

إيصال سداد رسوم التأشيرة.

أصل وصورة من المؤهل الدراسي للزوج (مصدق ومترجم إلى اللغة العربية إذا لزم الأمر، في حال تطلبته المهنة).

التحليل الطبي: شهادة صحية تثبت خلو الزوجة من الأمراض المعدية، صادرة من مركز طبي معتمد.

إخراج قيد عائلي وفردي (حسب طلب الملحقية/القنصلية في بلد الزوجة).

رسوم الاستقدام

تختلف الرسوم حسب نوع التأشيرة ومدة الإقامة، ولكن بشكل عام:

رسوم تأشيرة الاستقدام: تبلغ 2000 ريال سعودي تقريباً (هذه هي رسوم التأشيرة على الطلب الذي يشمل الزوجة والأبناء التابعين في طلب واحد).

رسوم الإقامة (المقابل المالي للمرافقين): هذه الرسوم تُدفع شهرياً عن الزوجة والأبناء بعد وصولهم والحصول على الإقامة، وتبلغ حالياً 400 ريال سعودي شهرياً عن كل فرد مرافق، تُدفع مقدمًا عند إصدار الإقامة وتجديدها.