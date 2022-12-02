في عيد الاتحاد الـ 51 : حكاية دولة الإمارات العربية المتحدة

تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بعيد الاتحاد، ويوافق هذا العام الذكرى الـ 51 لقيام الدولة. وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد شرع عقب توليه حكم إمارة أبوظبي في 6 أغسطس/آب من عام 1966 بالتحرك سريعاً لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل المتصالح، وكان الهدف من فكرة الاتحاد أن يكون:

نواة للوحدة العربية

وحماية الساحل والثروة النفطية المتوقعة فيه من الطامعين.

مفاوضات تكوين الاتحاد

قام الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي بدعوة حكام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى، بالإضافة إلى البحرين، وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.

إعلان الاتحاد

في 18 يوليو/تموز من عام 1971، قرّر حكّام 6 إمارات من الإمارات المتصالحة، هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول من عام 1971 تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.

وفي 10 فبراير/شباط من عام 1972، انضمّت رأس الخيمة إلى الاتحاد، فأصبح الاتحاد متكاملاً باشتماله على الإمارات السبع.

قيام الدولة



وفي اجتماع حكام الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من عام 1971، وتحقيقاً لإرادة شعب الإمارات واستجابة لرغباته صدر عن هذا الاجتماع البلاغ التاريخي الذي جاء فيه: “يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير.”

الآباء المؤسسون للاتحاد

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة على يد الآباء المؤسسين حكام الإمارات السبع، حيث لبى حكام الإمارات الأخرى دعوة الشيخ زايد والشيخ راشد لينضموا إلى الاتحاد، وهم:

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان : رئيس الدولة وحاكم إمارة أبو ظبي سابقاً، ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة(1918-2004)

: رئيس الدولة وحاكم إمارة أبو ظبي سابقاً، ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة(1918-2004) الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم : حاكم إمارة دبي سابقاً (1912-1990)

: حاكم إمارة دبي سابقاً (1912-1990) الشيخ خالد بن محمد القاسمي : حاكم إمارة الشارقة سابقاً (1931-1972)

: حاكم إمارة الشارقة سابقاً (1931-1972) الشيخ راشد بن حميد النعيمي : حاكم إمارة عجمان سابقاً (1902-1981)

: حاكم إمارة عجمان سابقاً (1902-1981) الشيخ أحمد بن راشد المعلا : حاكم إمارة أم القيوين سابقاً (1908-1981)

: حاكم إمارة أم القيوين سابقاً (1908-1981) الشيخ صقر بن محمد القاسمي : حاكم إمارة رأس الخيمة سابقاً (1918-2010)

: حاكم إمارة رأس الخيمة سابقاً (1918-2010) الشيخ محمد بن حمد الشرقي: حاكم إمارة الفجيرة سابقاً (1908-1974)